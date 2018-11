Praha - Koruna dnes vůči euru oproti čtvrtečnímu podvečeru o haléř oslabila, a pracovní týden tak uzavřela na hodnotě rovných 26 Kč/EUR. K dolaru česká měna zpevnila o 13 haléřů a v 17:00 se obchodovala za 22,83 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza dnes stagnovala. Index PX sice klesl, ale jen o 0,05 procenta na 1080,53 bodu. Dále oslabovaly akcie operátora O2, které se v posledních dnech propadly až na nejnižší cenu za poslední dva roky.

Koruně podle analytiků k udržení hranice 26 korun za euro pomohla solidní čísla o cenách výrobců z dnešního rána. Ceny průmyslových výrobců se v říjnu meziročně zvýšily o 3,9 procenta, což znamená nejvyšší tempo růstu od ledna 2012.

"Jenže ani zrychlování výrobní inflace podle nás nepřesvědčí Českou národní banku, aby do konce letošní roku znovu zvyšovala úrokové sazby. S výhledem na brexitové starosti nebo hlasování o vyslovení nedůvěry české vládě sázíme na to, že koruna v příštích dnech opět mírně oslabí," soudí Markéta Šichtařová z Next Finance.

Analytik Patria Finance Tomáš Vlk uvedl, že koruna se sice dnes snažila lehce posílit, ale nakonec se nedokázala odpoutat od hranice 26 korun za euro. "Nezdá se přitom, že by na ni měla vliv domácí politika či vývoj vnějších trhů. K přechodnému posílení ale možná přispěla nečekaně vysoká výrobní inflace," dodal.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,99 26,00 Kč/USD 22,96 22,83

Zdroj: Patria Online

Pražská burza stagnovala, akcie O2 jsou nejslabší za dva roky

S akciemi O2 se dnes obchodovalo v největším objemu ze všech hlavních emisí pražské burzy. Akcie O2 zlevnily o 1,32 procenta na 225 korun. Levnější byly naposledy na začátku listopadu 2016. "Za celý týden přišly o 8,4 procenta. Příští týden ve středu operátor zveřejní výsledky hospodaření za třetí kvartál letošního roku. Uvidíme, zda překvapí a nepomůžou akciím k návratu na vyšší úrovně," sdělil analytik Komerční banky Miroslav Frayer. MSCI podle serveru Patria Online vyřadí kromě O2 ze svých indexů při listopadové revizi 66 titulů a zařadí jich 48.

Nejvýraznější pokles dnes postihl cenné papíry pojišťovací skupiny VIG, které oslabily o 2,13 procenta na 619,50 koruny. Nejvíce si naopak polepšily akcie energetické firmy ČEZ, a to o 1,17 procenta na 562,50 koruny.