Koruna stagnovala k euru, vůči dolaru si polepšila o dva haléře

Praha - Česká měna od pondělního podvečera mírně posílila vůči americkému dolaru a stagnovala k euru. K dolaru si polepšila o dva haléře na 23,04 Kč/USD. Kurz k euru byl dnes kolem 17:00 stejný jako v pondělí, a to 25,53 Kč/EUR. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza oslabila, dolů ji táhly akcie ČEZ nebo Komerční banky.

"Regionální měny skončily dnes mírně v plusu," shrnula dnešní obchodování se středoevropskými měnami ekonomka Komerční banky Jana Steckerová.

Ve středu by do kurzu koruny mohly promluvit informace statistiků o růstu mezd ve třetím čtvrtletí letošního roku. Česká národní banka (ČNB) ve své prognóze očekává mzdový růst o 4,4 procenta. "To je mírně jak nad naším odhadem, tak i nad konsenzem trhu," uvedla Steckerová. Nižší růst mezd ve srovnání s prognózou centrální banky podle Steckerové zřejmě potvrdí dřívější slova guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka, že úrokové sazby zůstanou po několik následujících čtvrtletí beze změny.

Index pražské burzy PX v úterý klesl podle údajů na serveru Patria Online o 0,29 procenta na 1077,64 bodu. Dolů táhly burzu hlavně akcie energetické firmy ČEZ a Komerční banky. Burze nepomohly ani akcie bankovní skupiny Erste, které stagnovaly. Naopak cenné papíry Moneta Money Bank svým růstem mírnily oslabení burzy.

Akcie ČEZ a Komerční banky patřily k emisím, s nimiž se obchodovalo v největším objemu, a zároveň zaznamenaly jedny z nejvýraznějších oslabení z hlavních emisí. Cenné papíry ČEZ zlevnily o 1,37 procenta na 502,50 koruny a cenné papíry Komerční banky o 0,70 procenta na 785 korun. Ještě výrazněji se propadly například akcie výrobce nápojů Kofola, jejichž cena klesla o 2,08 procenta na 283 korun.

Většímu oslabení burzy bránily akcie Monety, které patřily k nejobchodovanějším a nejvýrazněji posilujícím emisím. Zdražily o 1,19 procenta na 80,75 koruny. Posílily také třeba cenné papíry softwarové společnosti Avast, a to o 1,50 procenta na 135 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,53 25,53 Kč/USD 23,06 23,04

Zdroj: Patria Online