Koruna si polepšila vůči dolaru o dvacet haléřů, k euru stagnovala

Praha - Koruna dnes stagnovala vůči euru a posílila k dolaru. K jednotné evropské měně si od úterního podvečera polepšila o haléř na 24,36 Kč/EUR. K dolaru za stejnou dobu zpevnila o dvacet haléřů na 23,48 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online kolem dnešních 17:00.

Česká měna je ve vztahu k euru silnější než její 100denní klouzavý průměr, uvedli ekonomové ze společnosti Next Finance Jiří Cihlář a Markéta Šichtařová. Investoři podle nich vědí, že pokud by koruna začala oslabovat výrazněji nad 24,50 Kč/EUR, podpořila by ji Česká národní banka (ČNB) devizovými intervencemi.

Zvyšování úrokových sazeb, které by korunu podpořilo v delším období, je podle Cihláře se Šichtařovou nyní vyloučeno. Guvernér ČNB Aleš Michl dnes v přednášce na Masarykově univerzitě v Brně řekl, že základní úroková sazba je už na úrovni, která tlumí hospodářskou aktivitu. Další zvyšování sazeb by mohlo prohloubit hospodářskou recesi, protože účinek zvýšení sazeb se projeví až se zpožděním.

Pražská burza potřetí v týdnu oslabila, rostla jen Moneta

Pražská burza dál oslabuje. Index PX dnes odepsal 0,26 procenta na 1234,89 bodu, v minusu skončil zatím pokaždé v tomto týdnu. V rámci indexu rostly jen akcie Monety Money Bank, ostatní tituly ztrácely včetně dnes nejobchodovatelnějších akcií elektrárenské společnosti ČEZ. Vyplývá to z informací na webu burzy. Koruna dnes stagnovala vůči euru a zpevnila k dolaru.

Akcie skupiny ČEZ oslabily o 1,35 procenta na 805 korun, uzavřely tak nejníže za poslední dva týdny, uvedl analytik společnosti Wood & Company Vojtěch Boháč. Emise zbrojovky Colt CZ po dnešním zveřejnění výsledků za třetí čtvrtletí klesly o 1,07 procenta na 553 korun, a odevzdaly tak většinu úterních zisků. Holding vykázal za devět měsíců výnosy 10,2 miliardy korun, meziročně o 34,4 procenta víc, a to hlavně díky navýšení prodeje zbraní a konsolidaci výnosů Coltu. Čistý zisk zbrojařské skupiny dosáhl 1,3 miliardy korun.

Cenné papíry Monety během dneška zdražily o o 1,11 procenta na 73,10 koruny, staly se jediným růstovým titulem v rámci indexu pražské burzy. Naopak bankovní skupina Erste ztrácela, cena jejích akcií poklesla o 0,36 procenta na 719 korun. Komerční banka po šesti dnech oslabování stagnovala na ceně 725 korun.

Dolar oslabuje po zprávě o poklesu podnikatelské aktivity v USA

Americký dolar dnes oslabuje po zprávě o pokračujícím poklesu podnikatelské aktivity ve Spojených státech. Euro si kolem 16:30 SEČ vůči dolaru připisovalo zhruba 0,6 procenta na 1,0365 USD. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, ve stejnou dobu ztrácel téměř 0,7 procenta a pohyboval se v blízkosti 106,5 bodu.

Organizace S&P Global dnes uvedla, že podnikatelská aktivita v USA v listopadu pátý měsíc za sebou klesla. Index aktivity se snížil na 46,3 bodu z říjnových 48,2 bodu. Sestoupil tak hlouběji pod klíčovou padesátibodovou hranici, která je předělem mezi růstem a poklesem aktivity.

Investoři nyní čekají na dnešní zveřejnění zápisu z listopadového zasedání americké centrální banky (Fed). Doufají, že si díky němu budou moci učinit lepší představuje ohledně budoucího vývoje úrokových sazeb ve Spojených státech. "Zápis ze zasedání Fedu dnes bude stát v centru pozornosti," uvedl analytik Brad Bechtel ze společnosti Jefferies.

Fed na listopadovém zasedání kvůli snaze dostat pod kontrolu inflaci počtvrté za sebou zvýšil úrokové sazby o 0,75 procentního bodu. Jeho základní sazba se tak dostala do rozpětí 3,75 až 4,00 procenta, nejvýše téměř za 15 let.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 24,37 24,36 Kč/USD 23,68 23,48

Zdroj: Patria Online