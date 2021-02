Koruna se vrátila k nejsilnější úrovni od nástupu koronaviru

Praha - Česká měna je k euru znovu nejsilnější od doby před nástupem epidemie koronaviru loni v březnu. Dnes zpevnila o sedm haléřů na 25,66 Kč/EUR. O sedm haléřů na 21,16 Kč/USD si polepšila také vůči dolaru, kurz je tak pro korunu nejlepší od dubna 2018. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Pražská burza zahájila týden růstem, index PX posílil o 1,05 procenta na 1071,51 bodu. Dařilo se celému finančnímu sektoru a také akciím Avastu.

České měně pomáhá pozitivní nálada na globálních trzích a nadále profituje také z vyšších tržních úrokových sazeb, které dostaly čerstvý impulz po posledním zasedání České národní banky, uvedl hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek. "Koruna tak vylepšila své maximum od poloviny loňského března," doplnil.

U hladiny 25,65 Kč/EUR se koruna tento měsíc už dvakrát odrazila ke slabším hodnotám, upozornil hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora. "Všichni chápou, že ekonomika v nouzovém stavu by měla mít kurz měny slabý, a nikoli na skoro ročním maximu. To jde proti zdravému rozumu. Navíc ČR má zaděláno na ústavní krizí," podotkl. Ekonomika by potřebovala mnohem slabší kurz, dodal.

Pražská burza zahájila týden růstem, index PX dnes posílil o 1,05 procenta na 1071,51 bodu. Dařilo se celému finančnímu sektoru a také akciím technologické společnosti Avast. V červeném dnes zakončily obchodování tři z hlavních titulů. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

"Optimismus byl patrný i v Evropě, když index STOXX Europe posiloval v závěru dne rovněž o více jak jedno procento," uvedl makléř Fio banky David Brzek. Pozitivní náhled na posun v očkování proti covidu podle něj podporoval v Evropě firmy z cestovního ruchu, banky a mediální společnosti. "Z vývoje očkování u nás investoři nadšení zatím být nemůžou, ale obchodování ovlivňoval celkový sentiment," podotkl.

Všechny finanční tituly dnes v Praze přidaly více než jedno procento. Nejvíce se dařilo Monetě Money Bank, která rostla o 1,58 procenta na 77 korun. Este Bank si polepšila o 1,2 procenta na 691,20 Kč a Komerční banka o 1,18 procenta na 686 korun. Pojišťovna VIG pak zhodnotila o 1,23 procenta na 578 korun.

Avast v závěru dne přišel o část zisků, přesto dnes jeho akcie zdražily o 1,81 procenta na 151,70 Kč. Více než procento přidala také likérka Stock. Mírnější růst zaznamenala elektrárenská společnost ČEZ, když posílila o 0,19 procenta na 540 korun.

Nejvíce dnes oslabila textilka Pegas Nonwovens. Odepsala 1,49 procenta na 792 korun. Podle Brzka se schyluje ke konci titulu na pražském burze. Valná hromada znojemského výrobce netkaných textilií schválila vytěsnění minoritních akcionářů, uvedla dnes firma v regulativním oznámení. Drobní akcionáři plánují žalobu. V Praze dnes oslabila také nápojářská Kofola a operátor O2.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,73 25,66 Kč/USD 21,23 21,16

Zdroj: Patria Online