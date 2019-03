Praha - Koruna ve středu posílila k euru o dva haléře na 25,65 Kč/EUR. Vůči dolaru si česká měna proti úternímu závěru polepšila o osm haléřů, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 22,68 Kč/USD. Podle analytiků korunu nyní ovlivní hlavně vývoj kolem odchodu Velké Británie z Evropské unie. Pražská burza posílila, pomohly jí bankovní emise.

"Teoreticky by měl trh čekat na zítřejší (čtvrteční) statistiky z domácí ekonomiky, prakticky je pro něj ale důležitější, jak dopadne brexit," uvedl hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora. "Vše, co bude signalizovat, že bude brexit posunut, bude dávat koruně prostor k posílení, naopak brexit bez dohody by korunu oslabil," dodal.

Český statistický úřad ve čtvrtek zveřejní lednovou statistiku maloobchodních tržeb. "Jejich dynamika podle našeho odhadu v lednu mírně vzroste, když se v ní odrazí povánoční slevy, které přiměly řadu domácností k nákupům," uvedla analytička Komerční banky Monika Junicke. Upozornila ale, že domácí poptávka po autech zvolna klesá a nejinak tomu bylo na začátku letošního roku.

Burzovní index PX ve středu stoupl o 0,12 procenta na 1061,63 bodu. K růstu pomohly burze hlavně zdražující emise Komerční banky, Moneta Money Bank a bankovní skupiny Erste. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Akcie bank patřily jako obvykle k emisím s největšími objemy obchodů a zároveň si všechny tři bankovní emise polepšily. Akcie Erste zaznamenaly nejvýraznější růst ze všech hlavních emisí pražské burzy, když posílily o 2,51 procenta na 815,40 koruny. Akcie Monety zdražily o 0,26 procenta na 78,20 koruny a akcie Komerční banky o 0,10 procenta na 955 korun.

Největší propad zasáhl akcie softwarové firmy Avast, a to o 3,28 procenta na 88,50 koruny. "To je pro nás zklamáním, když ráno společnost reportovala solidní výsledky za loňský rok společně s návrhem dividendy," sdělil analytik Komerční banky Miroslav Frayer. Avast oznámil, že loni firma zvýšila tržby o 8,3 procenta na 811,5 milionu dolarů (v přepočtu asi 18,5 mld. Kč). "Je tak možné, že akcie reagovaly spíše na opatrný výhled na letošní rok, popřípadě oznámení, že stávající CEO (generální ředitel) Vince Steckler se chystá letos do důchodu," doplnil Frayer.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,67 25,65 Kč/USD 22,76 22,68

Zdroj: Patria Online