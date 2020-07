Koruna posílila k euru i dolaru shodně o čtyři haléře

Praha - Koruna na začátku nového týdne posílila k euru i dolaru shodně o čtyři haléře. V 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 26,60 Kč/EUR a 23,26 Kč/USD. Posilovaly i další středoevropské měny. Důvodem je podle analytiků očekávání, že se evropské státy nakonec dohodnou na fondu na podporu ekonomik postižených krizí koronaviru. Pražská burza v pondělí posílila.

Hlavní ekonom Komerční banky Jan Vějmělek upozornil na korunové pozice vůči dolaru, kde se kurz dostal na dosah hladiny 23,20 Kč/UDS. "Dolar je tak pro našince nejlevnější od poloviny března," podotkl.

Také vůči euru je koruna silnější než je její dvacetidenní průměr, který činí 26,66 Kč/EUR. Podle hlavního ekonoma Next Finance Vladimíra Pikory je ale kurz české měny flegmatický. "Dá se očekávat, že i koruna na případnou dohodu šéfů EU zareaguje posílením, ale bude to jen pár haléřů. Neuzavření dohody by korunu naopak malinko oslabilo. Nestálo by to ale za řeč," dodal.

Burzovní index PX v pondělí stoupl o 0,4 procenta na 952,85 bodu. Nahoru ho táhly především akcie technologické společnosti Avast a energetické firmy ČEZ. Mírné zisky si připsala i Komerční banka. Naopak rakouské finanční emise či operátor O2 ztratily. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

"Pražská burza má za sebou poklidný start do nového týdne a index PX se již třetí den v řadě drží v blízkosti úrovně 950 bodů," uvedl David Brzek z Fio banky. Dodal, že obchodní aktivita byla nízká a zobchodovaný objem lehce přesáhnul 220 milionů korun.

Nejvýrazněji dnes posílil Avast, a to o 2,3 procenta na 175,50 koruny. Akcie firmy ČEZ zdražily téměř o procento na 481,50 koruny. Brzek podotkl, že vláda dnes projednávala další materiály k výstavbě nových jaderných bloků, k podpisu smluv mezi firmou ČEZ a státem by mělo dojít na konci měsíce.

Z finančních titulů byla dnes zisková pouze Komerční banka, jejíž cenné papíry posílily o 0,17 procenta na 576 korun. Akcie Monety Money bank stagnovaly na 54,20 Kč. Erste Bank zlevnila o 0,71 procenta na 584,80 koruny a pojišťovna VIG o 0,84 procenta na 533 korun. O necelé procento přišel i operátor O2, jehož akcie končily obchodovaní na 216 Kč.

Z menších emisí se nedařilo zejména textilce PFNonwovens, oslabila o 1,76 procenta na 668 korun. Procento odepsala i mediální společnost CME.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,64 26,60 Kč/USD 23,30 23,26

Zdroj: Patria Online