Koruna posílila k euru i dolaru, pražská burza mírně oslabila

Praha - Česká měna dnes posílila k euru i dolaru. K 17:00 zpevnila koruna oproti předchozímu závěru vůči euru o šest haléřů na 23,99 Kč/EUR a k dolaru o 11 haléřů na 22,54 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza klesala druhý týden v řadě. Index PX ztratil 4,26 procenta na 1317,55 bodu.

Finanční trhy v posledních dnech negativně ovlivňovaly obavy kvůli pádu dvou amerických bank, Silicon Valley Bank a Signature Bank, a možných potíží švýcarské banky Credit Suisse. "Negativní sentiment a vyšší averze k riziku neprospívaly ani měnám středoevropského regionu. Nejhůře dopadl maďarský forint, který oproti euru během týdne ztratil zhruba čtyři procenta. Následovala česká koruna, která oslabila přibližně o jedno procento k hladině 24 Kč/EUR," sdělil analytik Komerční banky Martin Gürtler.

Krach Silicon Valley Bank byl oznámen 10. března a pád Signature Bank o tři dny později. Česká měna byla před těmito zprávami 9. března k euru na kurzu 23,63 Kč/EUR. Následně oslabila až na 24,05 Kč/EUR. Dnes ale část ztrát smazala.

Pražská burza v závěru týdne mírně oslabila. Index PX dnes klesl o 0,08 procenta na 1317,55 bodu. Do červených čísel ho stáhly hlavně akcie rakouských finančních titulů Erste Bank a pojišťovny VIG. Dařilo se naopak Komerční bance, Monetě nebo energetické společnosti ČEZ. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Za celý týden skončil index PX ve ztrátě 4,26 procenta, obchodování ovlivnila nejistota v bankovním sektoru.

Západoevropské burzy zahajovaly dnešní seanci v kladném teritoriu poté, co se ve čtvrtek velké americké banky dohodly na podpůrném programu pro First Republic Bank. "Nicméně pozitivní sentiment postupně slábnul a v odpoledních hodinách se většina evropských indexů překlopila do záporného teritoria," uvedl makléř Fio banky Josef Dudek. Pražská burza se během dne dostala i do zisku 1,3 procenta, nakonec ale zavřela v mírné ztrátě.

Aktivita na trhu byla vysoká. Celkový objem obchodů přesáhl 1,7 miliardy korun. "Jedna miliarda byla zobchodována v závěrečné aukci v souvislosti s tím, že od pondělí vstupuje v platnost nová báze indexu PX," podotkl Dudek.

Více než miliardu z celkového objemu obchodů obstaraly akcie ČEZ, které posílily o 1,08 procenta na 1026 korun. Moneta Money Bank si polepšila o 1,59 procenta na 83 korun a Komerční banka o 1,4 procenta na 690,50 Kč. Nejúspěšnějším titulem dne se stal lékárenský řetězec Pilulka, jehož cenné papíry přidaly 4,84 procenta na 650 korun.

Naopak nejhůře dopadla pojišťovna VIG, když odepsala 3,26 procenta na 564 korun. Erste Bank odevzdala 1,66 procenta na 713 korun. Ve ztrátě skončily také akcie tabákové společnosti Philip Morris ČR a nápojářské Kofoly.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 24,05 23,99 Kč/USD 22,65 22,54

Zdroj: Patria Online

