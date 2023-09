Koruna posílila k euru i dolaru, pomohl jí k tomu polský zlotý

Praha - Koruna poprvé v tomto týdnu posílila vůči hlavním světovým měnám. K euru dnes zpevnila o 13 haléřů na 24,44 Kč/EUR. Vůči dolaru si od úterního podvečera polepšila o 18 haléřů na 22,75 Kč/USD. Vyplývá to z dat serveru Patria Online kolem dnešních 17:00. Pražská burza třetí den v řadě rostla, vzhůru ji táhly především akcie ČEZ a Komerční banky. Index PX posílil o 0,33 procenta na 1338,71 bodu.

Pravděpodobnou příčinou dnešního zpevnění české měny bylo prohlášení poradce polského premiéra Pawla Boryse, uvedl Martin Gürtler z Komerční banky. Borys řekl, že polská centrální banka má dostatečně efektivní nástroje na to, aby vrátila zlotý na optimální úroveň. Polská měna oslabila poté, co tamní centrální banka minulý týden překvapivě snížila úrokové sazby, a to navzdory vysoké inflaci.

Díky Borysovu prohlášení dnes posílil nejenom zlotý, ale i česká koruna, která má tendenci s kurzem zlotého korelovat. Přes dnešní zpevnění zůstává koruna ve vztahu k oběma hlavním světovým měnám poblíž svých několikaměsíčních minim.

Pražská burza třetí den v řadě rostla. Index PX posílil o 0,33 procenta na 1338,71 bodu. Burzu táhly vzhůru především akcie energetické společnosti ČEZ a Komerční banky (KB). Vyplývá to z internetových stránek burzy.

"Tahounem růstu se stal ČEZ, který stoupl o 2,20 procenta na 953 Kč při nejvyšším denním objemu 198 milionů Kč," uvedl makléř Fio banky Josef Dudek. Cenné papíry Komerční banky posílily o 1,65 procenta na 678,50 Kč. Podle makléře Wood & Company Vladimíra Vávry akcie ČEZ a Komerční banky obstaraly více než 80 procent celkového objemu obchodů.

Nepatrně, o 0,08 procenta, zpevnily akcie bankovní skupiny Erste, které uzavřely s cenou 797 korun. Dařilo se i cenným papírům firmy Photon Energy, které přidaly 2,04 procenta na 55,10 Kč.

Ostatních šest obchodovaných titulů skončilo v červených číslech. Akcie pojišťovny VIG oslabily o 1,58 procenta na 624 korun a cena cenných papírů Monety Money Bank klesla o 1,07 procenta na 83 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 24,57 24,44 Kč/USD 22,93 22,75

Zdroj: Patria Online