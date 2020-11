Koruna posílila k dolaru o 1,24 procenta na 22,64 Kč/USD

Praha - Koruna dnes pokračuje v růstu, když k dolaru posílila o 1,24 procenta z 22,93 na 22,63 Kč/USD. Hlavní slovo při pohybu však má dolar, který dnes oslabuje na všech měnových párech, řekl ČTK analytik Purple Trading Štěpán Hájek. Silnější je koruna také k euru, kde posílila od začátku dne o 0,32 procenta z 26,82 na 26,75 Kč/EUR.

Finanční trhy jsou podle analytika z průběžných výsledků voleb v USA prozatím pozitivně naladěny, což se projevuje na růstu rizikových aktiv a poklesu dolaru.

Cena zlata po uzavření volebních místností v USA zatím vzrostla o více než dvacet dolarů na dnešních 1930 dolarů za troyskou unci. "Výraznější růst ale teprve přijde, bez ohledu na to, jak se bude příští prezident jmenovat. V následujících týdnech očekáváme růst zlata až k hranici 2000 dolarů, v delším období několika let pak kvůli fiskálním stimulům, inflaci a záporným sazbám očekáváme růst ceny nad 3000 dolarů," uvedl analytik Golden Gate CZ Marek Brávník.

Ve Spojených státech zatím není jisté, kdo bude příštím prezidentem. Do Bílého domu má po naposledy oznámených projekcích významně nakročeno demokrat Joe Biden. Vítězem se však zatím na rozdíl od svého soupeře Donalda Trumpa neprohlásil. V řadě klíčových států stále pokračuje sčítání hlasů, dílčí údaje naznačují výjimečně těsné výsledky. Do procesu by mohly zasáhnout rovněž žaloby, které v několika státech podali republikáni.