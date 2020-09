Koruna podle analytiků oslabuje kvůli vývoji koronavirové situace

Praha - Kurz koruny, který v posledních týdnech spíše oslabuje, ovlivňuje téměř výhradně vývoj koronavirové epidemie. Shodli se na tom analytici oslovení ČTK. Další vývoj kurzu tak bude podle nich záležet na epidemiologické situaci. Plošné restrikce by zřejmě znamenaly další propad koruny. Česká měna za měsíc oslabila o téměř 70 haléřů na pátečních 26,74 Kč/EUR.

"Kurzy měn malých otevřených ekonomik v posledních měsících hýbe téměř výhradně koronavirová pandemie. Česká koruna není výjimkou a její pohyb tak téměř dokonale kopíroval nárůst a pokles obav z dalšího šíření viru. Jde o běžný jev, kdy se mezinárodní kapitál v obdobích zvýšené nejistoty stahuje do 'bezpečných přístavů', mezi které ČR nikdy nepatřila a v dohledné době patřit ani nebude," řekl ČTK analytik Raiffeisenbank Vít Hradil.

Oslabení koruny od konce srpna souviselo podle něj s indikacemi, že se Evropa zřejmě nevyhne druhé vlně epidemie. Zpočátku koruna nevybočovala ve srovnání s ostatními rizikovými aktivy. Přibližně od 8. září se ovšem "utrhla" a pokračovala v oslabovaní osamocena. Zhruba v té době ale začínalo být zřejmé, že je epidemiologická situace v ČR na evropské poměry mimořádně závažná. Trh tak vnímá zvýšené riziko, že se situace v Česku vymkne z rukou a vynutí si opětovné zavedení restriktivních opatření, dodal Hradil.

"Nejistota spojená s dalším vývojem pandemie v Česku je extrémní. Nové případy rostou jako houby po dešti a i když to zatím vláda rezolutně odmítá, ve vzduchu visí izraelský scénář. Izrael se rozhodl znovu na tři týdny plošně celou zemi 'vypnout'. Děti nesmí do škol a nikdo se nesmí vzdálit dál než na 500 metrů od domu, pokud nejde do práce nebo na nákup nezbytných věcí. Něčeho podobného se v posledních týdnech začíná bát i česká koruna. Měnový pár se vyšplhal až na 26,80 Kč/EUR a v nejbližších seancích pravděpodobně zůstane pod tlakem," podotkl.

"Korunu dostala pod tlak kombinace odlivu kapitálu z rizikovějších aktiv, když technologické akcie, které byly tahounem růstu na akciových indexech, začaly odepisovat své zisky a reakce měnového páru Kč/EUR na silnou nákupní zónu na 26 Kč za euro," doplnil analytik Purple Trading Štěpán Hájek. Oslabení koruny může ještě přetrvávat, jelikož rizika na trzích a v ekonomice nejspíš porostou s příchodem podzimní vlny koronaviru. Ve hře jsou stále plošnější omezení, které by udělaly korunu pro zahraniční investory mnohem méně atraktivní, uvedl.

I v nejbližších měsících bude podle Hradila pro korunu stěžejní úspěch v boji proti koronaviru. "Zjednodušeně lze říci, že čím hůře pro virus, tím lépe pro korunu," uvedl. Na horizontu příštích týdnů se ovšem objevilo nové riziko. Britská vláda koketuje s myšlenkou na jednostranné porušení principů dohody o vystoupení z EU. To by znamenalo znatelné ztížení vzájemné ekonomické spolupráce, což by pro Česko, a tedy i pro korunu, byla další špatná zpráva, poznamenal.