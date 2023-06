Koruna pod vlivem maloobchodu znovu oslabila k euru, vůči dolaru stagnovala

Praha - Česká měna ve středu znovu oslabila k euru, ztratila čtyři haléře a kolem 17:00 se obchodovala na 23,60 Kč/EUR. Vliv měl podle analytiků výsledek dubnového maloobchodu. Vůči dolaru koruna stagnovala na 22,04 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza dál mírně oslabila.

Maloobchodní tržby v Česku v dubnu klesly dvanáctý měsíc za sebou. "Dnešní horší než očekávaná čísla z maloobchodu podle nás budou dalším argumentem pro to, aby Česká národní banka na příštím zasedání nezvyšovala úrokové sazby. To je něco, co může koruně i v dalších dnech přinést mírné ztráty," uvedli analytici Next Finance.

Také podle analytika Purple Trading Petra Lajska jsou za dnešním oslabením koruny zprávy o maloobchodních tržbách a také úterní údaje z průmyslu, podle kterých výroba v dubnu zpomalila meziroční růst na 1,2 procenta. "Slabší data z průmyslu a maloobchodu mohou donutit ČNB snížit úrokové sazby již ve třetím nebo čtvrtém čtvrtletí tohoto roku. Meziroční inflace by v druhé půlce roku navíc měla poklesnout pod deset procent," podotkl.

Burzovní index PX klesl o 0,11 procenta na 1307,71 bodu, klesá třetí den v řadě. Dnes ho táhly dolů hlavně akcie Monety Money Bank a Komerční banky, naopak Erste Bank či energetická společnost ČEZ posílily. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

"Hlavní index PX pražské burzy zahájil dnešní obchodování růstem. Jenže cesta vzhůru neměla dlouhého trvání a většinu dne se index nacházel v negativním teritoriu," podotkl Bohumil Trampota z Komerční banky.

Ztráty přes procento si dnes připsaly cenné papíry Moneta Money Bank, obchodování uzavřely níže o 1,13 procenta na 79,10 Kč. Komerční banka odepsala 0,88 procenta na 673 korun. Z menších emisí se nedařilo Kofole a firmě Photon Energy. Akcie nápojáře zlevnily o 0,81 procenta na 245 korun a cenné papíry solární společnosti o 0,57 procenta na 70 korun.

Naopak dvoudenní ztráty podle Josefa Dudka z Fio banky částečně korigoval ČEZ, když si polepšil o 0,6 procenta na 1014 Kč při nejvyšším denním objemu 257 milionů korun. Cenné papíry Erste Bank získaly 0,59 procenta na 744,40 koruny. Mírně v zisku na 16.840 Kč skončilo dnešní obchodování také pro tabákovou společnost Philip Morris.

Cenné papíry zbrojaře Colt CZ stagnovaly na 595 korunách a beze změny na 565 Kč uzavřely i akcie pojišťovny VIG.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Středa kolem 17:00 Kč/EUR 23,56 23,60 Kč/USD 22,04 22,04

Zdroj: Patria Online