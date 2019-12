Koruna oslabila vůči euru i dolaru, burza přerušila růstovou sérii

Praha - Koruna v pátek mírně oslabila k oběma hlavním světovým měnám. Česká měna na konci předvánočního týdne ztratila ve srovnání se čtvrtečním závěrem vůči euru jeden haléř na 25,44 Kč/EUR, k dolaru oslabila o šest haléřů na 22,94 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza přerušila sérii šesti růstů v řadě a mírně oslabila.

Analytici už odhadují vývoj koruny v příštím roce. "Sázíme na to, že Česká národní banka (ČNB) nebude mít odvahu zvyšovat úrokové sazby navzdory víc než tříprocentnímu tempu české spotřebitelské inflace. Se zpomalováním růstu české ekonomiky budou sazby ČNB nakonec tlačeny k poklesu. I proto nevěříme v posílení koruny, ale v její oslabení. Za rok by se měl kurz koruny nacházet na hladině 26,20 CZK/EUR," uvedla ředitelka Next Finance Markéta Šichtařová.

Burzovní index PX v pátek klesl o 0,26 procenta na 1108,30 bodu. Nedařilo se většině akcií, více než procento a půl ztratily cenné papíry operátora O2 a Monety Money Bank, energetická společnost ČEZ odepsala procento. Naopak se ziskem uzavřely dnešní seanci pojišťovna VIG či Komerční banka. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

Nejvýrazněji, o 1,71 procenta na 230,50 Kč, spadly cenné papíry operátora O2. Z finančních emisí se nedařilo především Monetě Money Bank, jejíž akcie oslabily o 1,64 procenta na 84 korun. Erste Bank přišla o 0,07 procenta na 869,40 Kč. Naproti tomu Komerční banka a pojišťovna VIG končily v zisku. Dnes nejobchodovanější bankovní emise získala 0,93 procenta na 811,50 Kč a akcie pojišťovny zdražily o 1,89 procenta na 647 korun.

Cenné papíry ČEZ si pohoršily o téměř procento na 505 korun a ztrácela i technologická společnost Avast, která odepsala 0,72 procenta.

Za uplynulý týden akcie na pražské burze posílily, index PX stoupl o 1,4 procenta na 1108,3 bodu. Vyplývá to z výsledků burzy. V týdnu se nejlépe vedlo akciím bankovní skupiny Erste, naopak nejvíce oslabily opět akcie telekomunikační společnosti O2. Předcházející týden české akcie stouply o 0,2 procenta.

"Předvánoční týden se nesl v pozitivní náladě především po posunu v obchodním jednání mezi USA a Čínou. V páteční aukci technicky došlo k převážení několika indexů včetně CECE, Eurostoxx, FTSE, ale například i PX. Tyto faktory pak znamenaly růst amerických indexů na nová maxima," uvedl analytik J&T Banky Milan Vaníček.

Z pohledu celého týdne nejvíce rostly akcie Erste Group, které přidaly 4,3 procenta na 869,4 Kč. U akcie se neobjevila žádná kurzotvorná informace. Banka následovala vývoj v evropském finančním sektoru, který vychází z celkového pozitivního náhledu na akciové trhy.

Naopak největší pokles týdne předvedly akcie O2, které ztratily 1,7 procenta na 230,5 Kč. O2 je poslední dva týdny pod mírným tlakem po té, co ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček opakovaně uvedl, že nevylučuje oddálení zahájení plánované aukce nových kmitočtů o tři až čtyři měsíce. Potenciál zvýšení konkurence na domácím mobilním trhu je rizikem pro současné hráče.

Vaníček očekává, že pro vánoční týden by měla přetrvat pozitivní nálada plynoucí z relativní absence výraznějších impulsů, a tak se investoři začnou zaměřovat na rok 2020. "Týden bude rovněž ovlivněn vánočními svátky, kde vedle omezení v počtu obchodních dní očekáváme celkově nižší zobchodovaný objem. Jen připomeneme, že domácí trh bude uzavřen 24. až 26. prosince 2019," uzavřel analytik.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,43 25,44 Kč/USD 22,88 22,94

Zdroj: Patria Online