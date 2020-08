Koruna oslabila vůči dolaru a ztrácela i na euro

Praha - Koruna oslabila vůči oběma hlavním světovým měnám. K euru si od pondělního podvečera pohoršila o 12 haléřů na 26,19 Kč/EUR. Na dolar ztratila osm haléřů a dnes kolem 17:00 se obchodovala v kurzu 22,16 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza potřetí v řadě posílila, pomohly jí bankovní emise.

Nálada na trhu byla prázdninová a likvidita nízká, popsala dnešní obchodování s korunou ekonomka Komerční banky Jana Steckerová. I přes dnešní pokles má podle ní česká měna potenciál posilovat. "Nahrávají mu rostoucí domácí úrokové sazby i posilování eura vůči dolaru," uvedla Steckerová.

Ekonomové společnosti Next Finance Jiří Cihlář a Markéta Šichtařová neočekávají, že by koruna v nejbližší době výrazněji posílila pod 26 Kč/EUR. "Sázíme na to, že 26korunovou hladinu bude řada investorů brát jako bariéru k výběru zisků," zdůvodnili svůj odhad.

Burzovní index PX v úterý stoupl o 1,01 procenta na 909,05 bodu. K růstu burze pomohly hlavně bankovní emise. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Polepšila si dnes většina hlavních emisí pražské burzy. Nejvýraznějšího růstu a zároveň i velkých objemů obchodů dosáhly především akcie bank. Cenné papíry bankovní skupiny Erste, které zaznamenaly největší objem obchodů i nejvýraznější růst ceny, zdražily o 3,15 procenta na 544 korun. Akcie Komerční banky zpevnily o 2,27 procenta na 540 korun a akcie Moneta Money Bank o 1,48 procenta na 54,90 koruny.

V červených číslech skončily z hlavních emisí pouze cenné papíry energetické firmy ČEZ a softwarové společnosti Avast. Akcie ČEZ, které zároveň dosáhly druhého největšího objemu obchodů z hlavních emisí, zlevnily o 0,76 procenta na 458,50 koruny. Cenné papíry Avastu oslabily pouze o 0,03 procenta na 162 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Úterý kolem 17:00 Kč/EUR 26,07 26,19 Kč/USD 22,08 22,16

Zdroj: Patria Online