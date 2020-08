Koruna oslabila k euru i dolaru, burza stagnovala

Praha - Koruna dnes znovu oslabila k oběma světovým měnám. K euru ztratila proti čtvrtku 11 haléřů a uzavřela obchodování na 26,33 Kč/EUR. K dolaru proti čtvrtku oslabila o 19 haléřů na 22,32 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Koruna přitom ještě ve středu byla k euru na 26,09 Kč, tedy nejsilnější od doby před vyhlášením nouzového stavu kvůli koronaviru letos v březnu, k dolaru byla nejsilnější od září 2018 a obchodovala se za 21,95 Kč. Pražská burza stagnovala. Index PX sice stoupl, ale jen o 0,08 pct. na 907,26 bodu. Nejvíc rostly akcie ČEZ, největší pokles postihl Pegas Nonwovens.

Ekonom Komerční banky František Táborský považuje oslabení koruny z posledních dvou dnů pouze za dočasné. "Její tržní fundamenty zůstávají beze změny nebo oslabily jen minimálně, což by podle nás mělo vést k jejímu brzkému návratu pod úroveň 26,20 Kč za euro," uvedl.

Česká národní banka ve čtvrtek rozhodla ponechat úrokové sazby beze změny, což mělo na českou měnu slabý vliv. Zveřejněná prognóza ČNB čeká letos průměrný kurz 26,50 Kč/EUR a příští rok 26,40 Kč/EUR, tedy silnější úrovně než v květnové předpovědi.

Koruna letos zaznamenala výrazné propady proti světovým měnám kvůli pandemii koronaviru. Začátkem března se v Česku objevily první případy nákazy a 12. března vláda kvůli šíření viru vyhlásila nouzový stav. Česká měna pak k euru i dolaru jen během několika dní prudce oslabila - vůči euru asi o dvě koruny a k dolaru o více než tři koruny. Až zhruba od poloviny května, kdy vláda začala uvolňovat opatření proti šíření viru a kdy skončil nouzový stav, začala koruna zase vytrvale posilovat.

Pražská burza dnes opět stagnovala. Index PX sice stoupl, ale jen o 0,08 procenta na 907,26 bodu. Nejvíce zdražily akcie energetické firmy ČEZ, zatímco největší pokles postihl cenné papíry textilní firmy Pegas Nonwovens. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Většina hlavních emisí pražské burzy dnes ztrácela, nebo stagnovala. Oslabení celé burzy tak zabránily hlavně akcie ČEZ, které zaznamenaly největší objem obchodů i nejvýraznější růst. Polepšily si o 1,07 procenta na 471,50 koruny. Zdražily také třeba cenné papíry Moneta Money Bank, a to o 0,18 procenta na 54,20 koruny.

Největší zlevnění postihlo akcie Pegas Nonwovens, které oslabily o 1,45 procenta na 680 korun. Ztrácely například i cenné papíry Komerční banky, které odepsaly 0,75 procenta na 529 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,22 26,33 Kč/USD 22,13 22,32

Zdroj: Patria Online

Akcie na pražské burze během týdne posílily o 2,8 procenta

Akcie na pražské burze během uplynulého týdne posílily. Index PX vzrostl o 2,8 procenta na 907,3 bodu. Vyplývá to z výsledků pražské burzy. Největší pokles postihl opět akcie bankovní skupiny Erste. Největší růst zaznamenaly akcie Monety, naopak nejvíce klesající akcií týdne byl Stock Spirits. Předchozí týden akcie propadly o 3,6 procenta.

"Pražská burza v závěru týdne při nízké obchodní aktivitě mírně posílila. Růstová série umazala část předchozího propadu a index PX se vrátil nad hranici 900 bodů," uvedl dnes makléř Fio banky David Brzek.

Nejlépe si v tomto týdnu vedly na pražském akciovém trhu cenné papíry banky Moneta. Posílily o 6,7 procenta na 54,2 koruny. Nejvíce oslabily akcie likérky Stock Spirits, a to o 1,1 procenta na 65,3 koruny. "Na titulu se neobjevila žádná kurzotvorná zpráva. Pohyb připisujeme spíše technice i vzhledem k nízkému zobchodovanému objemu," sdělil analytik J&T Banky Milan Vaníček.

Uvedl, že v příštím týdnu bude ještě doznívat výsledková sezona, další firmy oznámí výsledky za druhé čtvrtletí, potažmo první pololetí. "Investoři budou sledovat jakýkoliv posun v jednání o dalším fiskálním stimulu USA a případné pokračování jiskření mezi USA a Čínou v případě firem TikTok a WeChat. Makroekonomická data mohou dále podpořit pozitivní náhled investorů na postupné oživování ekonomik," míní Vaníček.

Připomněl, že v Česku bude pokračovat výsledková sezona úterním ČEZ a středečním Avastem. "ČEZ by měl vykázat dvouprocentní meziroční pokles provozního zisku EBITDA na 12,5 miliardy korun, který by měl jít na vrub preventivním opatřením spojeným s pandemií. Sledovat se bude vyjádření k prodeji rumunských aktiv, kde by měl ČEZ již exkluzivně vyjednávat s investorem," dodal Vaníček.

Mluvčí ČEZ Alice Horáková dnes řekla ČTK, že ČEZ vede exkluzivní jednání o prodeji svých rumunských aktiv s uchazečem, který předložil nejlepší nabídku. Podle rumunských novin Ziarul Financiar je zájemcem firma Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA). Ta je mimo jiné vlastníkem společnosti GasNet, pod kterou spadá převážná část distribuce plynu v Česku. Horáková to nepotvrdila.