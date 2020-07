Koruna opět posílila, pražská burza dál oslabila

Praha - Koruna dnes opět posilovala zejména k dolaru. Vůči americké měně zpevnila ve srovnání s úterkem o 21 haléřů na 22,76 Kč/USD. K euru si polepšila o dva haléře, v 17:00 se obchodovala za 26,36 Kč/EUR. Dařilo se i dalším regionálním měnám, stále převládá optimismus po dohodě Evropské unie na podobě finanční pomoci zemím zasaženým koronavirovou krizí. Pražská burza oslabila, PX klesl o 0,71 pct na 944,08 bodu.Nedařilo se většině emisí, Erste odepsala 2,4 pct, ztratily i KB, ČEZ a VIG, výše je Avast.

Kurz koruny se ráno dostal až k 26,30 Kč/EUR. Později sice korigoval, ale stále je výrazně silnější než dvacetidenní průměr, který činí 26,63 Kč/EUR. Hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora ale upozornil, že k tomu aby koruna vymazala všechny covidové ztráty, musela by posílit ještě o 50 haléřů.

"Nemyslím si ale, že by to bylo pro českou ekonomiku dobré. Průmysl ani export nejsou tam, kde byly před covidem. České ekonomice by víc slušel slabší kurz koruny. Koruna to podle mě s posílením přehnala a je zralá na korekci," uvedl Pikora.

Pražská burza dál oslabila, index PX dnes klesl o 0,71 procenta na 944,08 bodu. Nedařilo se většině emisí v čele s Erste Bank, jejíž akcie spadly o téměř 2,4 procenta. O procento a půl zlevnily i cenné papíry Komerční banky, ztrácel i energetický ČEZ či pojišťovna VIG. Naopak se ziskem uzavíraly technologická společnost Avast a Moneta Money Bank. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Z finančních titulů si dnes nejhůře vedla Erste Bank, cena jedné akcie klesla na 580,60 koruny. Komerční banka odepsala 1,54 procenta na 576 korun. Cenné papíry pojišťovny VIG přišly o necelé procento na 533 korun. Naopak Moneta Money Bank končila se ziskem 0,19 procenta, uzavírala na 54 korunách.

Z ostatních předních emisí odepsal ČEZ 0,63 procenta na 474 koruny a operátor O2 0,46 procenta na 217 korun. Avast si dnes procento naopak připsal, jeho akcie zdražily na 171,85 Kč.

Z menších emisí oslabila například o procento likérka Stock a o 0,77 procenta mediální společnost CME.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,38 26,36 Kč/USD 22,97 22,76

Zdroj: Patria Online