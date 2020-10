Koruna opět mírně oslabila k euru, k dolaru stagnovala

Praha - Česká měna v pátek opět mírně oslabila k euru a k dolaru stagnovala. Koruna si k 17:00 pohoršila proti předchozímu závěru vůči euru o čtyři haléře na 27,25 Kč/EUR. K dolaru zůstala beze změny na 23,02 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza se na konci týdne obrátila k růstu.

Koruna podle analytiků ztratila, ačkoli na měnových trzích ve světě byla nálada vesměs dobrá. "Na globálních finančních trzích panovala v závěru tohoto týdne dobrá nálada, projevující se ve zvýšené chuti investorů po rizikovějších aktivech. Z toho profitovaly jak akciové indexy, tak společná evropská měna. Koruna nakonec z vyššího investorského apetitu nic neměla," komentoval vývoj hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek.

"Koruna proti euru začala dobře, načež ale začala slábnout a vrací se nad 27,25 Kč/EUR. Poslední ujištění bankéřů z ČNB (České národní banky), že není třeba reagovat na situaci uvolněním politiky, tedy koruně zisky nepřineslo," sdělil analytik Tomáš Vlk z Patria Finance.

Burzovní index PX přidal 0,62 procenta na 863,10 bodu. Posilovaly akcie bank, klesly energetické firmě ČEZ. Víc než tři procenta ztratily cenné papíry výrobce netkaných textilií PFNonwovens. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna mírně oslabila k euru, vůči dolaru stagnovala.

"Po delší době bylo na jednotlivých papírech větší množství kurzotvorných informací," uvedl makléř Fio banky David Brzek. Poukázal na zprávy týkající se ČEZ nebo PFNonwovens. Za celý týden index ubral půl procenta, doplnil analytik Komerční banky Bohumil Trampota.

ČEZ informoval o urychlení prodeje elektrárny Počerady za vyšší cenu a potvrdil prodej většiny rumunských aktiv. "Pravděpodobnost mimořádné dividendy v příštím roce je tak opět o něco vyšší," podotkl Brzek. Akcie elektrárenské společnosti přesto ztratily 0,23 procenta na 439,50 koruny.

Z bankovních emisí Erste Bank vzrostla o 2,89 procenta na 494,70 koruny, Komerční banka o 1,92 procenta na 477 korun a Moneta Money Bank o 1,12 procenta na 54,20 Kč. Na pražském akciovém trhu se pozitivně projevily stejně jako na jiných evropských burzách výsledky britské banky Barclays, uvedl Brzek.

Na cenné papíry PFNonwovens měl vliv souhlas České národní banky s vytěsněním minoritních akcionářů firmy za cenu 719,50 Kč. "Lze očekávat, že vytěsnění bude mít soudní dohru. Kurz po potvrzení ceny vytěsnění oslabil o 3,32 procenta," poukázal Brzek. Akcie zakončily na úrovni 756 korun.

Na cenné papíry výrobce nápojů Kofola mělo vliv to, že se dnes obchodovaly již bez nároku na dividendu 13,50 koruny. Zakončily níže na 3,14 procenta na 216 korunách.

Za celý uplynulý týden akcie na pražské burze oslabily, index PX klesl o 0,5 procenta na 863,1 bodu. Vyplývá to z výsledků pražské burzy. Největší růst zaznamenaly akcie bankovní skupiny Erste, naopak největší pokles postihl akcie výrobce antivirových programů Avast. Předchozí týden akcie klesly o 0,6 procenta.

"Zažili jsme další ztrátový týden," řekl analytik Komerční banky Bohumil Trampota. Obchodování ovlivnily hlavně zprávy týkající se vývoje další vlny nákazy covid-19. "Neméně důležité, možná bych řekl, že v tomto týdnu důležitější, bylo vyjednávání amerických zákonodárců ohledně fiskálního balíčku na pomoc ekonomice. A v neposlední řadě pak samozřejmě korporátní zprávy, které se týkají výsledkové sezóny za třetí čtvrtletí," dodal.

Negativní sentiment přinášelo stále větší vyhrocení situace kolem nákazy Covid-19 v Evropě. Nejhorší situace v této otázce je v ČR, což ve středu vedlo vládu k dalšímu zpřísnění restrikcí a k vyhlášení plošné karantény (lockdown) podobné, která v zemi byla na jaře. Pro akcie na pražské burze to byl negativní impulz, ale svým vývojem se výrazně neodchylovaly od ostatních indexů v Evropě, uvedl analytik J&T Banky Pavel Ryska.

Výrobce Avast zveřejnil vybrané provozní ukazatele za třetí kvartál. Firma předvedla meziroční růst, nicméně potvrzený výhled byl podle Trampoty asi pro trhy zklamáním. Avast za celý týden končí propadem o téměř pět procent.

Akcie Erste Group s růstem o 4,1 procenta na 495 Kč kopírovaly vývoj sektoru v Evropě a odmazaly propad z předchozího týdne. Dařilo se i Monetě, která oznámila dokončení prodeje dalšího balíku nesplácených úvěrů s dopadem do čistého zisku 75 milionů Kč a zvýšila celoroční výhled zisku o 300 milionů na 2,4 miliardy Kč.

Příštímu týdnu budou podle analytiků dominovat dvě témata. Na evropské straně Atlantiku to bude stále pokračující nárůst případů covid-19, který vede většinu vlád ke zpřísňování opatření. To zatěžuje především sektor služeb a tím celkovou ekonomickou aktivitu. V zámoří půjde o poslední týden před prezidentskými volbami. Z dosavadního chování trhů je patrné, že vítězství favorizovaného Joea Bidena by zřejmě nepřineslo výrazný negativní tlak na akcie, podotkl Ryska.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 27,21 27,25 Kč/USD 23,02 23,02

Zdroj: Patria Online