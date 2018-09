Praha - Česká měna ve středu nepatrně oslabila k euru a vůči americkému dolaru naopak posílila. Kolem 17:00 se obchodovala na 25,76 Kč/EUR a 22,16 Kč/USD. Proti úternímu závěru tak k jednotné evropské měně ztratila haléř a vůči americké měně o 12 haléřů zpevnila. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Podle ekonomů ze společnosti Next Finance koruna nereagovala na dnešní českou statistiku ohledně maloobchodních tržeb, ale na nervozitu na globálních trzích. "Strach z amerických cel na čínské zboží za 200 miliard USD dusí ochotu riskovat," uvedli Jiří Cihlář a Markéta Šichtařová.

Český statistický úřad oznámil, že maloobchodní tržby v červenci zrychlily růst na 5,6 procenta z červnových 2,1 procenta. Podle ekonomů dnešní statistika nezmění pohled na měnu investorů ani centrálních bankéřů. Míní, že další zvyšování sazeb přijde na konci září a nemusí být do Vánoc poslední. "Jenže kvůli nejistotám v zahraničním obchodě to bude mít koruna složité s přidáváním zisků. Během měsíce sázíme jen na drobounké posílení koruny," dodali analytici Next Finance.

Pražská burza dnes oslabila, index PX ztratil 0,83 procenta

Pražská burza dnes poprvé v tomto týdnu ztratila. Index PX oslabil 0,83 procenta na 1065,04 bodu, dolů ho táhly hlavně emise CME, energetické společnosti ČEZ a Komerční banky. Opačným směrem působily akcie bankovní skupiny Erste. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy. Do dnešních výsledků obchodování v Praze se promítla negativní nálada na globálních akciových trzích, uvedl makléř Fio banky Josef Dudek.

Z hlavních titulů nejvíc ztrácely akcie mediální skupiny CME. Jejich hodnota klesla o 2,88 procenta na závěrečných 80,90 Kč. Obdobně se nedařilo akciím Komerční banky, které zlevnily o 2,82 procenta na 895 korun za kus. "U obou emisí se spekuluje, že budou v průběhu září vyřazeny z prestižního evropského indexu Stoxx 600," uvedl Dudek. Akcie energetické společnosti ČEZ oslabily o 2,3 procenta na 551 korun.

Naopak akce bankovní skupiny Erste zdražily o půl druhého procenta na 905,80 Kč a cenné papíry pojišťovny VIG si polepšily o 0,58 procenta na závěrečných 602 korun. "Podporou pro tyto tituly byl evropský bankovní sektor, který byl jediným ziskovým sektorem v Evropě," uvedl Dudek.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,75 25,76 Kč/USD 22,28 22,16

Zdroj: Patria Online