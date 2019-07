Koruna nepatrně posílila k euru, vůči dolaru si naopak pohoršila

Praha - Česká měna na začátku prázdnin nepatrně posílila k euru, polepšila si o haléř na 25,44 Kč/EUR. Vůči dolaru dnes oslabila o 12 haléřů a kolem 17:00 se obchodovala na 22,46 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza dnes oslabila. PX klesl o 0,18 pct na 1039,84 bodu, a to především kvůli technickému poklesu akcií ČEZ. Naopak se dařilo Erste či VIG.

Pohyb kurzu k euru nebyl nijak výrazný, podotkl hlavní ekonom Komerční banky Viktor Zeisel.

Koruna zůstává silná, její stodenní průměr kurzu činí 25,67 Kč/EUR, upozornil hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora. Poukázal na to, že aktivita českých průmyslových podniků v červnu klesla sedmý měsíc po sobě a spadla nejníže za posledních deset let. "Oslabení koruny je podle mě po zveřejnění posledních zpráv racionální," dodal.

Pražská burza v úvodu týdne oslabila, index PX dnes klesl o 0,18 procenta na 1039,84 bodu. Dolů ho táhly především akcie energetické společnosti ČEZ, které se dnes obchodovaly první den bez nároku na dividendu. Nedařilo se ale například ani operátorovi O2, textilce PFNonwovens či tabákové Philip Morris. Se ziskem naopak končily rakouské finanční tituly, Moneta Money Bank či technologická Avast. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Cenné papíry ČEZ dnes spadly o 3,15 procenta na 523 korun. "Nebýt tohoto technického oslabení elektrárenské emise přidal by index PX 0,72 procenta," podotkl Josef Dudek z Fio banky.

Dolů táhly index ale i cenné papíry O2, které přišly o 1,58 procenta na 218 korun. Textilka PFNonwovens oslabila o 2,41 procenta na 730 korun a akcie Philip Morris o 1,47 procenta na 13.400 Kč.

Naopak kladně působil na index například růst Erste Bank či VIG, bankovní titul si polepšil o 1,19 procenta na 834 korun a pojišťovna o 2,11 procenta na 582 korun. Se ziskem 0,71 procenta skončila seanci Moneta Money Bank, akcie uzavřela na 77,15 Kč. Přes procento přidaly i technologická společnost Avast a mediální CME.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,45 25,44 Kč/USD 22,34 22,46

Zdroj: Patria Online