Praha - Koruna dnes nejprve posílila k euru o pět haléřů, následně oslabila, aby se nakonec vrátila zpět na zahajovací kurz 25,75 Kč/EUR. Podle analytiků ji ovlivňuje hlavně nejistá situace ve světě. Vůči dolaru česká měna zpevnila o deset haléřů, v 17:00 se podle serveru Patria Online na 22,72 Kč/USD. Pražská burza klesla, PX oslabil o 0,28 pct na 1076,33 bodu. Dolů ho táhly VIG, Avast, ČEZ, Erste či KB. Dařilo se CME, Philip Morris, O2 nebo Monetě.

Ve čtvrtek bude jednat bankovní rada ČNB. Analytici míní, že ponechá úrokové sazby beze změny. Hlavním argumentem je právě vysoká zahraniční nejistota. Stále se objevují například nepřesvědčivé zprávy od hlavních českých obchodních partnerů. Německý průmysl se sice v lednu stabilizoval, hodnocení nových objednávek v březnu ale zaznamenalo další propad na nejslabší úroveň od roku 2009.

"A i kdyby se v Německu již blýskalo na lepší časy, je tady stále evergreen jménem brexit. Tvrdý brexit zůstává stále ve hře, i když den D se posunul z tohoto týdne na 12. dubna," uvedli analytici Patria Finance a ČSOB Finanční trhy Jan Bureš a Petr Dufek.

Hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora upozornil na to, že stodenní průměr koruny k euru je 25,76 Kč/EUR. "Koruna je podle mě v rovnováze a vyčkává, jak se situace ve světě vyvine. Tvrdý brexit by korunu mírně oslabil a obráceně," dodal.

Pražská burza zahájila týden poklesem. Index PX oslabil o 0,28 procenta na 1076,33 bodu. Dolů ho táhly především energetická společnost ČEZ, rakouské emise, technologická firma Avast či Komerční banka. Dařilo se naopak mediální společnosti CME, tabákové Philip Morris, operátorovi O2 nebo Monetě Money Bank. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Nejvíce, 1,89 procenta na 570 korun, dnes ztratila pojišťovna VIG. Podle Josefa Dudka z Fio banky ji srazily nízké výnosy na dluhopisových trzích. Německý státní desetiletý dluhopis má záporný výnos, podotkl Dudek.

Cenné papíry firmy Avast přišly o 1,65 procenta na 89,50 Kč. Zhruba procento a půl odepsaly také textilka PFNonwovens a likérka Stock. Akcie energetické společnosti ČEZ zlevnily o 0,45 procenta na 547,50 Kč. Erste Bank a Komerční banka si pohoršily kolem čtvrt procenta, akcie rakouského titulu spadly na 833 korun a českého na 956 korun.

Vítězem dnešní seance je mediální společnost CME, jejíž cenné papíry si polepšily o 5,31 procenta na 85,30 Kč. "Stalo se tak po zprávě, že firma zvažuje další strategické možnosti vývoje, včetně částečného prodeje či prodeje celé společnosti," uvedl Dudek. Tabáková společnost Philip Morris před úterním zveřejněním hospodářských výsledků za loňský rok přidala 2,76 procenta na 14.900 Kč.

Akcie O2 získaly 0,81 procenta na 250 korun a Moneta si připsala téměř dvě desetiny procenta na 79,95 Kč.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,75 25,75 Kč/USD 22,82 22,72

Zdroj: Patria Online