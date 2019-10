Koruna na začátku týdne posilovala k euru i dolaru

Praha - Koruna na začátku týdne posilovala. Vůči euru zpevnila česká měna o sedm haléřů na 25,58 Kč/EUR. K dolaru si pak ve srovnání s pátečním závěrem polepšila o osm haléřů, v 17:00 se podle Patria Online obchodovala za 22,94 Kč/USD. Trhy ovlivňuje situace okolo brexitu. Pražská burza zahájila nový týden růstem. Index PX posílil o 0,99 procenta na 1053,25 bodu. Vzhůru mu pomohly zejména emise Erste a Komerční banky.

Podle hlavního ekonoma Next Finance Vladimíra Pikory by koruna mohla posílit ještě více, pokud by nakonec Británie opustila EU s dohodou. "Pochybuji ale, že by se dostala pod 25,40 Kč/EUR. Stále tu je ale otazník, zda je brexit s dohodou možný a jakou má pravděpodobnost. V každém případě posílení koruny by podle mě bylo jen krátkodobé. Za pár dnů by se kurz vrátil," uvedl.

Hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek upozornil, že relativně silné úrovně držely i okolní regionální měny. "Posílení libry v očekávání vyřešení brexitové situace se projevuje v tom, že je pro nás britská měna nejdražší za posledního půl roku a pomalu se dostává na dohled hladiny 30 Kč/GBP," sdělil Vejmělek.

Pražská burza zahájila nový týden růstem. Index PX dnes posílil o 0,99 procenta na 1053,25 bodu. Vzhůru mu pomohly zejména emise Erste Bank a Komerční banky. Opačným směrem na index působily akcie mediální skupiny CME a banky Moneta. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Z hlavních titulů pražské burzy si dnes nejlépe vedla Erste. Cenné papíry této rakouské bankovní skupiny posílily o 2,35 procenta na závěrečných 802 korun za akcii. Také akcie Komerční banky zpevnily přes dvě procenta na téměř 800 korun.

Mimo finanční sektor se dařilo například telekomunikační firmě O2 Czech republic. Její akcie uzavřely obchodování s kurzem 216 korun za kus, o 1,41 procenta výše než při ranním otevření burzy.

Naopak ke ztrátovým titulům se zařadily CME a Moneta. Akcie mediální skupiny CME dnes odepsaly 0,71 procenta na závěrečných 112 korun. Cenné papíry Monety pak přišly o necelé půlprocento, končily těsně nad 76 korunami.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,65 25,58 Kč/USD 23,02 22,94

Zdroj: Patria Online