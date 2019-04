Praha - Koruna na začátku týdne posílila k euru o tři haléře na 25,78 Kč/EUR. Vůči dolaru pak česká měna stagnovala na páteční zavírací hodnotě, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 22,98 Kč/USD. Pondělní zprávy z české ekonomiky byly slabší. Pražská burza navázala na páteční posílení.

Společnost Markit informovala, že podmínky ve zpracovatelském sektoru v Česku se v březnu dále zhoršovaly, když index PMI klesl z únorových 48,6 bodu na březnových 47,3 bodu. To je nejhorší hodnota od konce roku 2012 a zároveň čtvrté zhoršení v řadě. "Jen pro zajímavost: v posledním kvartále 2012 klesala ekonomika o 1,4 procenta. To jsou dost nepříjemná data," uvedl hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora.

Britští poslanci by dnes měli hlasovat o možné podobě brexitu. Trhy sázejí na to, že se Británie rozhodne pro takzvaný měkký brexit. Libra dnes posílila ke koruně z ranních 29,97 Kč/GBP na 30,11 Kč/GBP. "Dvacetidenní průměr je přitom 29,94 Kč/GBP. I zde si myslím, že je trh až moc optimistický a bude negativně překvapen," dodal Pikora.

Burzovní index PX v pondělí stoupl o 0,97 procenta na 1084,81 bodu. Vzrostly ceny většiny hlavních emisí včetně akcií, s nimiž se obchodovalo v největších objemech. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Polepšilo si devět ze 13 hlavních emisí pražské burzy. Nejvýraznější růst i největší objem obchodů zaznamenaly akcie bankovní skupiny Erste, které zdražily o 2,26 procenta na 859 korun. Posílily také akcie Komerční banky o 1,60 procenta na 955 korun nebo akcie Moneta Money Bank o 0,13 procenta na 79,50 koruny. Z nejobchodovanějších emisí zdražily i cenné papíry energetické firmy ČEZ, a to o 0,19 procenta na 541,50 koruny.

V červených číslech skončily jen tři z hlavních emisí. Největší oslabení postihlo akcie operátora O2, které zlevnily o rovné jedno procento na 247 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,81 25,78 Kč/USD 22,98 22,98

Zdroj: Patria Online