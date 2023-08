Koruna mírně posílila k euru, vůči dolaru zpevnila o dvacetník

Praha - Koruna dnes posílila k oběma hlavním světovým měnám, k euru jen mírně a vůči dolaru zhruba o dvacetník. Kolem 17:00 se obchodovala za 24,09 Kč/EUR a za 22,04 Kč/USD. Oproti úternímu podvečeru zpevnila k jednotné evropské měně o dva haléře a vůči americké měně o 22 haléřů. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Pražská burza posílila, vzhůru ji táhly hlavně akcie společnosti ČEZ a bank.

"Kurz koruny se i nadále drží poblíž hladiny 24,10 Kč/EUR. Dolar proti euru dnes mírně oslaboval a dostal se na hladinu 1,092 USD/EUR. Dolar totiž nepodpořily nové statistiky," uvedli analytici společnosti Next Finance Jiří Cihlář a Markéta Šichtařová. Dodali, že údaj o americkém hrubém domácím produktu (HDP) za druhé čtvrtletí byl totiž revidován směrem dolů a že dolar navíc nepodpořila ani čísla z amerického trhu práce.

Pražská burza ve středu po předchozích dvou dnech nevýrazných změn posílila. Index PX stoupl o 0,6 procenta na 1359,85 bodu. Vzhůru ho táhly především akcie ČEZ a bankovní tituly, vyplývá z výsledků obchodování. Burzovní web je dnes nedostupný v důsledku zahlcovacího DDoS útoku. Průběh obchodování však narušen nebyl, uvedl na dotaz ČTK mluvčí pražské burzy Jiří Kovařík.

Dnešní výsledek obchodování byl ovlivněný především pozitivním vývojem na zahraničních trzích, uvedl makléř společnosti Wood & Company Vladimír Vávra. Aktivita investorů byla ale nízká. "Dnešní objem představuje asi jen třetinu dlouhodobého průměru," dodal Bohumil Trampota z Komerční banky.

Růst pražské burzy táhly především akcie polostátní energetické společnosti ČEZ. Po zdražení o 1,26 procenta uzavřely obchodování s cenou 967 Kč za kus. Pravděpodobným důvodem nárůstu bylo podle Vávry navyšování spekulativních pozic poté, co Poslanecká sněmovna v úterý v prvním čtení podpořila vládní návrh na snížení podílu hlasů akcionářů, který je nutný pro přeměny obchodních společností a družstev. Místo dosud potřebných 90 procent by nově mělo pro rozdělení firem stačit 75 procent. Stát by mohl změnu využít při restrukturalizaci společnosti ČEZ kvůli posílení kontroly nad energetickou infrastrukturou, přičemž menšinové akcionáře by podle kritiků vyvlastnil.

Ziskové byly rovněž všechny tři bankovní emise obchodované v Praze. Akcie Erste posílily o 0,82 procenta na 811,40 koruny, Moneta přidala 0,36 procenta a cenné papíry Komerční banka zpevnily o 0,21 procenta na 709,50 koruny.

Naopak nedařilo se Kofole. Emise nápojářské firmy oslabila o 0,38 procenta na 265 Kč za akcii.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Středa kolem 17:00 Kč/EUR 24,11 24,09 Kč/USD 22,26 22,04

Zdroj: Patria Online