Koruna mírně posílila k euru i dolaru, pražská burza stagnovala

Praha - Česká měna v pondělí mírně posílila k oběma hlavním světovým měnám. Koruna k 17:00 zpevnila vůči euru o dva haléře na 24,74 Kč/EUR a k dolaru o čtyři haléře na 23,79 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Koruna minulý týden prudce oslabila k euru v souvislosti se jmenováním Aleše Michla novým guvernérem České národní banky (ČNB) až na 25,39 Kč/EUR. Michl je odpůrcem současného cyklu zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB. Centrální banka následně ve čtvrtek před polednem oznámila rozhodnutí o zahájení intervencí proti oslabení české měny. Koruna se pak znovu dostala pod hranici 25 korun za euro. "Na trhu je stále cítit dopad intervencí z minulého týdne," sdělil k dnešnímu vývoji kurzů analytik Komerční banky Jan Vejmělek.

Pražská burza v úvodu týdne stagnovala, index PX stoupl o nepatrných 0,04 procenta na 1297,38 bodu. Se ziskem uzavřely například akcie energetické společnosti ČEZ, pojišťovny VIG či tabákové Philip Morris. Z menších emisí posílily cenné papíry firmy Pilulka Lékárny o pětinu. Nedařilo se akciím Erste Bank či Komerční banky. Vyplývá to z dat na burzovním webu.

"Index se v úzkém pásmu kolem nuly držel prakticky celý den. Zobchodovaný objem se těsně nedostal přes hranici 0,5 miliardy korun. Další vylepšení několikaletých maxim převedl ČEZ a opět se trochu více vzdálil od hranice 1000 korun," podotkl David Brzek z Fio banky.

Akcie ČEZ uzavřely výše o 0,68 procenta na 1037 Kč. Brzek podotkl, že vedení ČEZ zatím nesvolalo valnou hromadu, tudíž není zatím známo rozhodné datum pro dividendu. "Podle zkušeností z předchozích let by pozvánka měla být zveřejněna do konce května, se samotnou valnou hromadou na konci června a rozhodným datem na začátku července," uvedl.

Cenné papíry pojišťovny VIG si připsaly 1,73 procenta na 589 korun. Bankovním emisím se dnes nedařilo, Erste Bank odepsala 1,35 procenta na 688,40 koruny a Komerční banka 1,63 procenta na 725 korun. Akcie Monety Money Bank stagnovaly na pátečních 81 korunách.

Z menších emisí zdražily akcie Pilulky Lékárny zhruba o pětinu, připsaly si 20,86 procenta na 1130 korun. "Investorům už cena pohybující se pod hranicí 1000 korun pravděpodobně přišla atraktivní, a tak akcie Pilulka Lékárny díky zvýšené nákupní aktivitě dnes výrazně posílily," poznamenal analytik Vojtěch Boháč ze společnosti Wood & Company. Doplnil, že akcie firmy Pilulka Lékárny mají za sebou nepříznivé období, kdy od půlky března do konce minulého týdne ztratily přibližně 39 procent a jejich cena se pohybovala nejníže za více než rok.

Přes procento si polepšily cenné papíry společností Colt CZ a Philip Morris. Zbrojařská firma posílila o 1,36 procenta na 595 korun a tabáková firma o 1,6 procenta na 17.780 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Pondělí kolem 17:00 Kč/EUR 24,76 24,74 Kč/USD 23,83 23,79

Zdroj: Patria Online