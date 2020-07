Koruna je k dolaru nejsilnější za více než rok a půl

Praha - Česká měna je vůči dolaru nejsilnější od půlky loňského ledna. Ve středu kolem 17:00 se obchodovala za 22,30 Kč/USD. Kurz vůči euru byl 26,26 Kč/EUR. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Ve srovnání s úterkem si koruna polepšila k dolaru o deset haléřů a k jednotné evropské měně zpevnila o dva haléře. Pražská burza ztrácela sedmý den v řadě, index PX skončil na nejnižší hodnotě odkonce května.

Podle ředitelky společnosti NextFinance Markéty Šichtařové je dolar v současnosti přehnaně slabý. "Smysl dává, aby dolar už začal brzy posilovat k euru i ke koruně," uvedla.

Kurz dolaru by mohl v nejbližší době ovlivnit výsledky dnešního jednání amerického Fedu. "Předseda (Jerome) Powell by mohl trhy připravovat na nové nastavení podpory směřované na oživení ekonomiky, ke kterému by pak Fed přistoupil od podzimu," odhaduje možný výsledek ekonom Patria Finance Tomáš Vlk.

Burzovní index PX ve středu klesl o 0,58 procenta na 904,10 bodu. Níže končil naposledy na konci května. Dolů ho táhly především akcie Erste Bank a Komerční banky, ztratil i ČEZ či pojišťovna VIG. Naopak se ziskem zakončily obchodování technologická společnost Avast a textilka PFNonwovens. Vyplývá to z údajů na webu burzy.

"Pražská burza podobně jako v pondělí a úterý neudržela úvodní zisky a nakonec oslabila," podotkl Josef Dudek z Fio banky. Tahounem ztrát se staly bankovní emise poté, co finanční sektor v Evropě umazal nárůsty z úvodu seance a propadl se do záporu, doplnil.

Erste Bank odepsala 2,19 procenta na 536,20 koruny a Komerční banka 1,64 procenta na 541 korun. Cena akcií Monety Money Bank stagnovala na úterních 52,80 Kč a pojišťovna VIG přišla o 0,78 procenta na 508,50 Kč. Z předních emisí ztratil i ČEZ, a to 0,66 procenta na 453 korun.

Proti vývoji na trhu se vydal Avast, posílil o 1,23 procenta na 168,50 koruny. Druhou dnešní ziskovou emisí byla textilka PFNonwovens, jejíž akcie zdražily o 1,75 procenta na 696 korun. Operátor O2 zakončil obchodování beze změny na 216 korunách.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Středa kolem 17:00 Kč/EUR 26,28 26,26 Kč/USD 22,40 22,30

Zdroj: Patria Online