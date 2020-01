Koruna dopoledne zpevnila k euru na nejsilnější úroveň za 7 let

Praha - Koruna dnes dopoledne zpevnila k euru na nejsilnější úroveň za sedm let. Krátce před 10:00 se česká měna podle serveru Patria.cz obchodovala na 25,118 Kč/EUR, a dostala se tedy také na svoji nejsilnější hodnotu vůči jednotné evropské měně od ukončení intervenčního režimu České národní banky (ČNB) v dubnu 2017.

Silnější kurz než 25,118 Kč/EUR vykazovala koruna naposledy 2. ledna 2013, podotkl analytik Czech Fund Lukáš Kovanda. Podle něj koruně pomáhá výraznější než předpokládaná inflace, ale i očekávání podpisu dílčí dohody USA a Číny.

"Devizoví obchodníci neztratili zájem o korunu ani dnes. Viceguvernér ČNB Marek Mora totiž předevčírem (v pondělí) připustil, že během letošního roku může dojít k mírnému zvýšení úrokových sazeb," uvedl Kovanda. Podle něj trh zatím počítá v konsenzu s tím, že je ČNB ponechá beze změny, posilování koruny totiž samo o sobě představuje utahování měnových podmínek, uvedl.

Dalším důvodem posilování koruny jsou podle analytiků pondělní údaje Českého statistického úřadu k prosincové inflaci. Ta překonala očekávání trhu. Míra inflace v prosinci meziročně zrychlila na 3,2 procenta, byla tak nejvyšší od roku 2012. "Nárůst tempa spotřebitelské inflace výš nad tři procenta přivedl ke koruně další investory," podotkli analytici Next Finance. Předpokládají nicméně, že ČNB úrokové sazby nezvýší právě kvůli poměrně silné koruně a také kvůli slabým číslům z průmyslu.

Česká měna by podle analytiků Next Finance měla postupně začít slábnout. "V nejbližších dnech je to nevyhnutelné," doplnili s poukazem na množství spekulativních nákupů, kvůli kterým je koruna takzvaně překoupená, což obvykle vede k oslabení měny.

Podle Kovandy posilování koruny částečně odráží fakt, že část devizových obchodníků přisuzuje nyní vyšší pravděpodobnost už poměrně brzkému zvýšení úrokových sazeb ČNB. "Podmínkou ovšem je, aby se nadále zlepšovaly mezinárodní ekonomické podmínky, a tedy zmírňovaly mezinárodní protiinflační tendence, působící i na korunu. Že by zmírňovat mohly, naznačuje uvolňování napětí ve vztahu USA a Íránu, ale také chystaný podpis dílčí obchodní úmluvy USA a Číny," doplnil.

Kurz koruny držela ČNB na uměle nízké úrovni od listopadu 2013 do dubna 2017, cílem bylo oslabit korunu kvůli hrozící deflaci. Kurz měny se před zákrokem pohyboval kolem 25,50 Kč/EUR, ČNB se jej rozhodla držet u hladiny 27 Kč/EUR. Zahraniční investoři v té době masivně nakupovali koruny s vyhlídkou na růst kurzu po skončení intervencí. Ten se skutečně dostavil a česká koruna se v roce 2017 zařadila mezi měny s nejvyšším růstem. Následně však její posilování zastavily obchodní spory a nejistota kolem odchodu Británie z Evropské unie.