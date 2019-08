Koruna dnes zpevnila k euru i dolaru o víc než desetník

Praha - Česká měna dnes posílila k oběma hlavním světovým měnám o víc než desetník. Vůči euru zpevnila o 12 haléřů na 25,74 Kč/EUR, proti dolaru si polepšila o 11 haléřů na 23,17 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Na zveřejněnou statistiku o výrobních cenách ale koruna podle analytiků nereagovala. Pražská burza posílila po zdražení většiny hlavních emisí. Index PX stoupl o 0,43 procenta na 1035,46 bodu. Nahoru ho táhly akcie bank a ČEZ.

Výrobní ceny v průmyslu v Česku v červenci zpomalily meziroční růst na 2,1 procenta, v zemědělství na 12,1 procenta a ve stavebnictví na 3,9 procenta, uvedl dnes Český statistický úřad. "Koruna však na zveřejněná data nijak zásadně nereagovala," podotkla ekonomka Komerční banky Jana Steckerová.

Také podle analytiků společnosti Next Finance nebyla důvodem pro posílení koruny zveřejněná čísla. "Česká koruna dnes válcuje euro kvůli tomu, že Česká národní banka v nejbližší době nebude následovat Evropskou centrální banku v rozvolňování měnové politiky. Ačkoliv Česká národní banka prozatím nebude na sazby sahat, úroková atraktivita koruny proti euru poroste," uvedli.

Pražská burza dnes posílila po zdražení většiny hlavních emisí. Index PX stoupl o 0,43 procenta na 1035,46 bodu. Nahoru ho táhly hlavně akcie bank a energetické firmy ČEZ, které se podílely na většině z celkového dnešního objemu obchodů na burze. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Největšího objemu obchodů z hlavních emisí dnes dosáhly akcie bankovní skupiny Erste, které zároveň posílily o 0,44 procenta na 778 korun. Polepšily si i další z nejobchodovanějších emisí. Akcie Komerční banky si připsaly 0,60 procenta na 835 korun a akcie Moneta Money Bank 0,46 procenta na 76 korun. Mezi emisemi s největšími objemy obchodů byly jako obvykle i cenné papíry ČEZ, které zdražily o 0,48 procenta na 522,50 koruny.

Nejvýraznějšího růstu dosáhly akcie pojišťovací skupiny VIG, a to o 1,56 procenta na 585 korun. Naopak největší propad postihl akcie textilní společnosti Pegas Nonwovens, které zlevnily o 0,86 procenta na 694 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,86 25,74 Kč/USD 23,28 23,17

Zdroj: Patria Online

Akcie na pražské burze v týdnu posílily o 1,3 procenta

Akcie na pražské burze v uplynulém týdnu posílily, index PX stoupl o 1,3 procenta na 1035,5 bodu. Vyplývá to z výsledků burzy. V týdnu se nejlépe vedlo akciím výrobce antivirových programů Avast. Naopak nejvíce oslabily akcie výrobce nápojů Kofola. Předcházející týden české akcie klesly o téměř dvě procenta.

"Na trhu přetrvávalo rozkolísané obchodování s ohledem na vývoj vzájemných vztahů mezi USA a Čínou a investoři úzce sledovali vývoj na dluhopisových trzích. Ani relativně pozitivní informace neubránily ústupu investorů z rizikových pozic do defenzivních strategií. Akciové trhy zareagovaly prodejním tlakem, a tak například Dow Jones za týden odepsal 2,2 procenta. Podobně reagovala i Evropa, která prostřednictvím indexu Stoxx Europe 600 odepsala 0,9 procenta. Domácí index PX se postavil globálnímu tlaku," popsal vývoj na trzích analytik J&T Banky Milan Vaníček.

Z pohledu celého týdne nejvíce rostly akcie Avastu, které přidaly 13 procent na 104 Kč. Společnost zveřejnila silné výsledky za druhý kvartál a navíc zpřesnila výhled na horní hranici původně stanového rozpětí.

Naopak největší pokles týdne předvedly akcie Kofoly, které přišly o 3,6 procenta na 296 Kč. Společnost představila neuspokojivé výsledky a nenaplnila se ani optimistická očekávání na možnost zlepšení výhledu na celý rok.

Příští týden bude opětovně relativně skromný na významné události. Sledovat se bude dění kolem vyjednávání USA vs. Čína a dluhopisový trh. Další prohloubení ústupu investorů do defenzivních strategií (dluhopisů) by bylo nepříznivou zprávou pro akciové investice. "Očekáváme pokračování rozkolísaného obchodování," uzavřel analytik.