Koruna dnes stagnovala vůči euru a lehce posílila k dolaru

Praha - Kurz koruny k hlavním světovým měnám se dnes změnil jen minimálně. K dolaru koruna od čtvrtka posílila o haléř na 23,39 Kč/USD a vůči euru stagnovala na 25,85 Kč/EUR. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online kolem 17:00. Pražská burza skončila pracovní týden ztrátou. Index PX klesl o 0,79 procenta na 1032,06 bodu. Oslabily akcie Komerční banky či Monety, rostl Stock.

"Závěr týdne byl na tuzemském devizovém trhu nezajímavý," uvedl ekonom Komerční banky Jan Vejmělek. Dnešní vývoj tak podle něj nic nezměnil na celotýdenním tažení české měny, když si připsala téměř půl procenta. "Ještě před týdnem se kurz hrozivě blížil hladině 26,00 CZK/EUR," připomněl.

S kurzem korun výrazněji nezahýbaly ani dnes zveřejněné údaje statistiků o červencovém vývoji českého průmyslu, stavební výroby a bilanci zahraničního obchodu. Průmysl po předchozím meziročním poklesu o šest procent vzrostl v sedmém kalendářním měsíci o 5,6 procenta. Stavebnictví zrychlilo růst z 1,2 procenta na 6,5 procenta. Bilance zahraničního obchodu skončila přebytkem 0,1 miliardy korun, zatímco v loňském červenci vykázala schodek 8,2 miliardy.

"Pražská burza končí páteční seanci s minusem. Zhruba půl hodinu před koncem index PX přichází o 0,8 procenta. Na vině jsou především akcie Komerční banky, Avastu nebo Monety. Dnešní výkon tak posílá burzu do celkové týdenní ztráty okolo půl procenta," uvedl Miroslav Frayer z Komerční banky.

"Pražská burza kráčela proti proudu hlavních trhů a klesla společně s ČEZ, Komerční bankou či Monetou. Erste se drží pouze těsně nad nulou," poznamenal analytik Patria Finance Tomáš Vlk.

Ze 12 hlavních titulů, které ovlivňují hodnotu indexu PX, jich osm uzavřelo obchodování se ztrátou. Komerční banka odepsala proti rannímu kurzu 1,91 procenta a uzavřela obchodování na 821 Kč za akcii. Akcie Avastu si pohoršily o 1,82 procenta na 108 korun. Mezi ztrátové se zařadila i Moneta, jejíž cenné papíry dnes ztratily 0,85 procenta na 76 korun. Emise ČEZ zlevnily o 0,67 procenta na 515 korun. Rostly akcie CME, a to o 1,14 procenta na téměř 107 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,85 25,85 Kč/USD 23,40 23,39

Zdroj: Patria Online

Akcie na pražské burze v týdnu oslabily o půl procenta

Akcie na pražské burze v uplynulém týdnu oslabily, index PX klesl o 0,5 procenta na 1032,1 bodu. Vyplývá to z výsledků burzy. V týdnu se nejhůře vedlo akciím Komerční banky. Naopak nejvíce posílily akcie výrobce tkanin PFNonwovens. Předcházející týden české akcie oslabily o téměř procento.

"Začátek týdne byl ve znamení prodejních objednávek kvůli obchodní válce mezi USA a Čínou. V průběhu týdne ale vyjednavači nalezli termín, kde by mohlo dojít k posunu v rámci dosavadního jednání. Tato zpráva našla pozitivní odezvu na trhu, což se projevilo v růstu amerického indexu Dow Jones o 1,5 procenta. Evropa prostřednictvím indexu Stoxx Europe 600 přidala 1,9 procenta. Domácí index PX stále není schopen následovat západní sousedy a v minulém týdnu odepsal 0,5 procenta," popsal vývoj na trzích analytik J&T Banky Milan Vaníček.

Z pohledu celého týdne nejvíce rostly akcie PFNonwovens, které přidaly 2,1 procenta na 688 Kč. Společnost se dostala pod prodejní tlak v průběhu minulého měsíce, kdy zveřejnila horší výsledky. Tento tlak se ke konci minulého týdne uklidnil a akcie technicky vrátila část posledních propadů.

Největší pokles postihl akcie Komerční banky, které ztratily dvě procenta na 821 Kč. U společnosti nebyla zveřejněna žádná kurzotvorná informace, akcie je ale od zveřejnění slabších čísel na začátku srpna pod prodejním tlakem. V průběhu týdne sice akcie mírně zkorigovala ztráty k 850 Kč, ale růst si ke konci týdne neudržela a opět oslabila.

Příští týden bude patřit čtvrtečnímu zasedání Evropské centrální banky, kde trh očekává, že šéf Mario Draghi ještě před svým odchodem doručí balíček měnově expanzivních opatření. Pokud však ECB nenaplní očekávání, očekává Vaníček negativní reakce finančních trhů. "Celkově bude tedy trh zřejmě ve vyčkávacím módu do čtvrtka, který by měl určit vývoj trhu do zasedání americké centrální banky Fed 18. září," uvedl analytik.