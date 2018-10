Praha - Koruna dnes stagnovala vůči euru a oslabila k dolaru. Kolem 17:00 se obchodovala na 25,88 Kč/EUR a na 22,77 Kč/USD. Vůči americké měně tak proti pondělnímu závěru ztratila pět haléřů. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza oslabila, PX klesl o 0,51 pct na 1049,82 bodu. Dolů ho táhly především ČEZ, Moneta, O2 a VIG. Se ziskem uzavíraly jen Erste a Kofola.

Podle analytiků ani středa neslibuje výraznější posuny. "Ledy by mohlo prolomit čtvrteční zasedání ČNB. Muselo by však překvapit nějakou výrazně jestřábí zprávou," podotkla Jana Steckerová z Komerční banky.

V situaci, kdy trh věří ve zvýšení úrokových sazeb České národní banky, mají nyní korunu "v hrsti" globální rizika, míní analytici Next Finance. "Zvýšení úrokových sazeb by přineslo jen malou reakci investorů. Naopak pokud by se sazby ČNB nepohynuly směrem nahoru, bude koruna trpět," dodali.

Steckrová doplnila, že korunu v současnosti drží v šachu tzv. efekt konce roku. "Kvůli platbám do Rezolučního fondu banky penalizují držbu korunových depozit přes konec roku, a tak se jich investoři snaží krátkodobě zbavit. Převádí je do eur a drží tak korunu na slabších úrovních," uvedla.

Pražská burza korigovala pondělní výrazný růst, index PX klesl o 0,51 procenta na 1049,82 bodu. Dolů ho táhly především energetická společnost ČEZ, Moneta Money Bank, telekomunikační firma O2 a pojišťovna VIG. Ztráty ale zaznamenala většina emisí, se ziskem uzavřely seanci jen Erste Bank a nápojářská Kofola. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

"Index otvíral sice mírně v kladných hodnotách, ale postupně se propadal na nižší hodnoty. Podobný průběh, kdy denního maxima bylo dosaženo krátce po otevření trhu, byl k vidění i na evropských trzích," uvedl David Brzek z Fio banky. Aktivita na domácím trhu byla velmi nízká, zobchodovaný objem dosáhl lehce přes 300 milionů korun.

Nejvíce, 2,24 procenta na 239,50 Kč, dnes ztratil operátor O2, Moneta přišla o dvě procenta na 74,35 Kč a pojišťovna VIG o 1,56 procenta na 601 korun. Cenné papíry ČEZ zlevnily o procento na 535,50 Kč.

Naopak Erste Bank o procento posílila, její akcie tak zdražily na 918 korun. Kofola získala 0,69 procenta na 293 korun. "Vedení v kontextu navrhovaných změn v dozorčí radě svolalo valnou hromadu, která se bude konat na konci listopadu," podotkl Brzek.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,88 25,88 Kč/USD 22,72 22,77

Zdroj: Patria Online