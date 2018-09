Praha - Kurz koruny dnes stagnoval. Vůči euru česká měna zůstala na čtvrteční zavírací hodnotě 25,59 Kč/EUR. K dolaru pak posílila o haléř, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 21,77 Kč/USD. Pražská burza v závěru týdne oslabila ze čtyřměsíčního maxima. Index PX dnes klesl o 0,17 procenta na 1101,71 bodu. Proti růstu akcií energetické společnosti ČEZ působil pokles cenných papírů Erste Bank a Komerční banky.

Ve středu zasedne bankovní rada ČNB a analytici očekávají, že znovu zvýší úrokové sazby. "Zajímavější ale bude to, jak se bankovní rada postaví k možnosti ještě dalšího zvyšování úrokových sazeb během prosince," uvedla ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová.

Podle ní by měli centrální bankéři růst sazeb ještě letos zastavit, jinak to udělá v příštím roce až příchod recese. "Na to zareaguje i česká koruna. Na jaře roku 2019 proto průměrný kurz koruny vyletí na hladinu 26,20 korun za euro. Na podzim roku 2019 se už začne kurz konsolidovat," uvedla Šichtařová. Ve třetím čtvrtletí příštího roku počítá s kurzem koruny na úrovni kolem 26,10 Kč/EUR.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,59 25,59 Kč/USD 21,78 21,77

Zdroj: Patria Online

Pražská burza v závěru týdne oslabila ze čtyřměsíčního maxima

Pražská burza v závěru týdne oslabila ze čtyřměsíčního maxima. Index PX dnes klesl o 0,17 procenta na 1101,71 bodu. Proti růstu akcií energetické společnosti ČEZ působil pokles cenných papírů Erste Bank a Komerční banky. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna dnes stagnovala k euru těsně pod 25,60 Kč/EUR, téměř beze změny kurz skončil také vůči dolaru.

Na nejvyšší závěr od konce letošního května burza vystoupala už ve středu a ve čtvrtek index PX svou hodnotu ještě zvýšil. "Pražská burza po dvou růstech mírně korigovala," komentoval dnešní obchodování makléř Fio banky Josef Dudek. Za celý týden si ale podle něj burza polepšila o půl procenta. "Obchodní aktivita byla opět nadprůměrná, když se v hlavní části zobchodovaly akcie za tři čtvrtě miliardy (korun)," doplnil analytik Komerční banky Miroslav Frayer.

Akcie ČEZ stouply o 1,24 procenta na 571 korun. Z bankovních emisí rostla Moneta o 0,31 procenta na 81,95 koruny. "Po sedmi růstech v řadě se vybíraly zisky na Erste Bank a titul nakonec odepsal 2,7 procenta," podotkl Dudek. Erste zakončila dnešní den na 945,80 Kč. Dolů šla i Komerční banka o 0,22 procenta na 902 korun.

Cenné papíry antivirové firmy Avast před zařazením do indexu londýnské burzy FTSE 250 přidaly 1,20 procenta na 84 Kč, uvedl Dudek. O víc než procento, konkrétně o 1,43 procenta na 389 korun, dnes vzrostly ještě akcie petrochemického holdingu Unipetrol.

Výraznější ztráty naproti tomu postihly cenné papíry mediální společnosti CME o 1,25 procenta na 79 korun a tabákové firmy Philip Morris o 0,93 procenta na 14.860 korun.