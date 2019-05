Koruna dnes posílila především k dolaru, vůči euru jen mírně

Praha - Koruna dnes posílila k dolaru o 12 haléřů na 23,06 Kč/EUR. Vůči euru česká měna posilovala pomaleji. Polepšila si o dva haléře, kolem 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 25,83 Kč/EUR. Ve čtvrtek ale byla česká měna nejslabší od poloviny února, což mnozí využili ke korekci. Pražská burza dnes přerušila sérii šesti poklesů v řadě. Index PX zpevnil o 0,37 procenta na 1041,89 bodu. Nejlépe si vedly emise PFNonwovens a VIG.

Pro korunu, která v květnu oslabila skoro o 30 haléřů, bude důležitý celoevropský výsledek voleb do Evropského parlamentu. "Trhům je vlastně jedno, kdo přesně bude u vesla. Jde jim jen o to, zda to bude někdo názorově zhruba podobný jako dnes, nebo někdo názorově úplně jiný. Trhy prostě nemají rády změny," uvedl hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora.

Výsledek, který by signalizoval, že se Evropský parlament proti dnešku dost změní, korunu i všechny okolní měny podle něj oslabí. "Nicméně oslabení nemusí trvat dlouho. S nárůstem vlivu euroskeptických stran se počítá a již se v kurzu částečně zrcadlí," dodal Pikora.

O více než procento dnes na pražské burze posílily čtyři tituly ovlivňující hodnotu indexu PX. Nejvýraznější růst zaznamenaly akcie výrobce netkaných textilií PFNonwovens, které zdražily o 1,34 procenta na závěrečných 754 korun za kus.

Dařilo se také cenným papírům rakouské pojišťovny VIG a technologické společnosti Avast. Emise VIG si polepšila o 1,2 procenta na 588 korun, akcie Avastu si připsaly 1,09 procenta, a zakončily tak obchodování s kurzem 92,50 koruny za kus.

Z bankovních titulů si nejlépe vedla Moneta. Její emise zpevnila o více než procento na 74,75 koruny. Dařilo se také rakouské Erste Bank, která posílila o 0,84 procenta na 839,40 za akcii.

Naopak v červených číslech zakončily poslední burzovní seanci tohoto týdne akcie Komerční banky či producenta tabákových výrobků Philip Morris ČR. Cenné papíry Komerční banky odepsaly 0,75 procenta, akcie kutnohorské tabačky zlevnily o 0,72 procenta.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,85 25,83 Kč/USD 23,18 23,06

Zdroj: Patria Online

Akcie na pražské burze v týdnu oslabily o 0,8 procenta

Akcie na pražské burze v uplynulém týdnu oslabily, když index PX klesl o 0,8 procenta na 1041,9 bodu. Vyplývá to z výsledků burzy. V týdnu se nejlépe vedlo akciím Moneta Money Bank. Naopak nejvíce oslabily akcie pojišťovací skupiny VIG. Předcházející týden české akcie stagnovaly.

"Podle očekávání se trhy zaměřily především na dění kolem obchodního sporu mezi USA a Čínou. Další nepříznivý vývoj v této otázce trhy znervózňuje a způsobuje prodejní tlak na rizikových aktivech. Americké indexy prostřednictvím Dow Jones indexu odepsaly zhruba 0,5 procenta. Německý DAX ztratil 1,7 procenta, kde jsou pod prodejním tlakem především automobilky, které trpí mimo jiné oslabením čínské poptávky. Domácí index PX se nevyhnul všeobecnému ústupu od rizikových aktiv," popsal dění na trzích analytik J&T Banky Milan Vaníček.

Z pohledu celého týdne nejvíce rostly akcie Monety, které posílily o 3,3 procenta na 74,75 Kč. Premiér Andrej Babiš (ANO) představil nové informace k Národnímu rozvojovému fondu, kam by měly banky přispívat. Tento fond by měl sloužit jako řešení za dříve uvažovanou bankovní daň.

Naopak nejvíce klesající akcií týdne byla VIG, která propadla o 5,2 procenta na 588 Kč. Společnost zveřejnila výsledky, které naplnily očekávání trhu, což mělo naopak akcii stabilizovat. Nicméně prodejní tlak na evropské finanční akcie nakonec převážil nejen solidní výsledky, ale i to, že se firma ještě do pátku obchodovala s nárokem na hrubou dividendu euro na akcii.

V pondělí budou zavřeny trhy v USA a Británii z důvodu svátku, což bude mít zřejmě za následek výrazně snížený objem obchodování na ostatních trzích. Investoři budou opětovně sledovat další posun ve sporu USA vs. Čína. Volby do Evropského parlamentu mohou v jednotlivých zemích poukazovat na zajímavé výsledky. Například v Řecku mohou něco říci o náladě ve společnosti před podzimními parlamentními volbami. "Celkově jsme nadále velmi opatrní a očekáváme další eskalaci sporu USA s Čínou, která by přinesla pokračující ústup investorů od rizikových aktiv," uvedl analytik.