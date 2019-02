Praha - Koruna dnes posilovala k oběma hlavním světovým měnám. Vůči euru zpevnila o tři haléře na 25,70 Kč/EUR. K dolaru pak posílila o sedm haléřů, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 22,69 Kč/USD. Pražská burza rostla,PX přidal 0,16 pct na 1065,63 b. Dařilo se CME a O2, nejvíce ztratila Kofola. Zisky či ztráty ostatních byly zhruba do čtvrt pct.

Podle ředitelky společnosti Next Finance Markéty Šichtařové by na oslabení eura mohly tlačit jakékoliv spekulace o obchodní válce mezi USA a Evropou. "Také korunu by tlačil strach ze zavedení cel na dovoz aut do USA ke ztrátám," podotkla.

Evropská komise v pondělí pohrozila rychlými odvetnými opatřeními v případě, že se americký prezident Donald Trump rozhodne zavést nová cla na dovoz aut z Evropské unie.

Pražská burza navázala na svůj pondělní růst, index PX dnes posílil o 0,16 procenta na 1065,63 bodu. Necelá dvě procenta si připsaly akcie mediální společnosti CME a procento operátor O2. Naopak nejztrátovější byly cenné papíry Kofoly, které přišly o 1,65 procenta. Zisky či ztráty ostatních emisí byly zhruba do čtvrt procenta. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Z finančních titulů si Moneta Money Bank polepšila o 0,26 procenta na 76,85 koruny a Erste Bank o pět setin procenta na 822,20 Kč. Komerční banka naopak pět setin procenta ztratila, hodnota jedné akcie tak nepatrně klesla na 947,50 Kč. Pojišťovna VIG získala 0,09 procenta na 556 korun.

Cenné papíry energetické společnosti ČEZ posílily o 0,27 procenta na 555,50 Kč. Analytici J&T banky dnes zvýšili cílovou cenu akcií z 568 na 701 korun, podotkl Josef Dudek z Fio banky.

Naopak zhruba čtvrt procenta dnes ztratily textilka PFNonwovens a likérka Stock.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,73 25,70 Kč/USD 22,76 22,69

Zdroj: Patria Online