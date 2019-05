Koruna dnes mírně posílila k euru, k dolaru naopak mírně klesla

Praha - Koruna dnes k euru posílila o tři haléře na 25,83 Kč/EUR. Vůči dolaru naopak česká měna mírně klesla, a to o dva haléře. Kolem 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 23,23 Kč/USD. Vůči dolaru byla koruna naposledy slabší v červnu 2017. Pražská burza dnes posílila. Index PX stoupl o 0,30 procenta na 1043,62 bodu. Burze pomohly opět akcie ČEZ, Komerční banky a Moneta Money Bank.

Podle analytiků mohla koruna nepatrně umazat ztráty vůči euru z posledních dní díky tomu, že evropské trhy dnes mírně rostly. "My ale nevěříme, že nálada na akciových trzích zůstane delší dobu pozitivní. Sázíme proto na to, že do dalších dnů má koruna více prostoru k oslabení než k posílení," uvedla ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová.

Pražská burza dnes posílila. Index PX stoupl o 0,30 procenta na 1043,62 bodu. Burze pomohly opět akcie energetické firmy ČEZ, Komerční banky a Moneta Money Bank. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Většina hlavních emisí pražské burzy si polepšila. Mezi posilujícími byly i zmíněné tři emise ČEZ, Komerční banky a Monety, s nimiž se obchodovalo v největších objemech. Akcie ČEZ zdražily o 1,22 procenta na 538,50 koruny, akcie Komerční banky o 0,06 procenta na 870 korun a akcie Monety o 0,67 procenta na 75,20 koruny.

Nejvýrazněji posílily cenné papíry tabákové společnosti Philip Morris ČR, a to o 1,48 procenta na 13.700 korun. Největší propad naopak postihl akcie softwarové firmy Avast, které zlevnily o 1,63 procenta na 90,50 koruny.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,86 25,83 Kč/USD 23,21 23,23

Zdroj: Patria Online