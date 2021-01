KoroNERV-20 žádá zveřejňování detailních dat o postupu očkování

Praha - Občanská iniciativa KoroNERV-20 vyzvala vládu, aby zveřejňovala detailní data o postupu očkování proti nemoci covid-19. Lidé mají na informace nárok, protože vakcíny a očkování se platí z veřejného zdravotního pojištění a státního rozpočtu, uvedla. Informace o očkování rovněž zveřejňuje velká část zemí Evropské unie, napsala iniciativa KoroNERV-20 v prohlášení, které dnes poskytla ČTK.

Očkování proti koronaviru v Česku začalo 27. prosince, podle dat z pondělního večera dosud první ze dvou dávek dostalo 13.000 lidí. Ministerstvo zdravotnictví plánuje zveřejňovat údaje o dodávkách vakcíny a o počtu očkovaných jednou týdně ve čtvrtek.

Podle iniciativy to nestačí. Utajování čísel o očkování má vážné důsledky pro důvěru a očekávání občanů do budoucna, uvedla. "Dostáváme se do obdobné situace jako na jaře, kdy vláda odmítala zveřejnit anonymizovaná data o šíření nemoci covid-19," uvedla Danuše Nerudová, která prohlášení za KoroNERV-20 připravila.

Počty očkovaných, jejich rozdělení po okresech, krajích nebo provinciích a také podle časových úseků nebo počty plánovaných očkování v dalším týdnu jsou zveřejňovány v Německu, Rakousku, Itálii, Francii a dalších státech EU, uvedla iniciativa. Podle ní k tomu nebyl třeba tlak veřejnosti, čísla se v těchto zemích publikují automaticky.

Tristní je v Česku podle iniciativy situace s očkováním ve srovnání například s Izraelem, který má podobný počet obyvatel jako ČR a očkuje až 150.000 lidí denně. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dnes uvedl, že rychlost očkování bude ovlivňovat především to, jak rychle budou do ČR dodávány vakcíny od výrobců. Očkování lidí z prioritních skupin, kterých je zhruba 600.000, by mělo být podle ministra hotové nejpozději v březnu. Patří mezi ně mimo jiné zdravotníci, kteří pečují o covidové pacienty, a lidé nad 80 let.

Členy iniciativy KoroNERV-20 jsou především ekonomové, například rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová nebo bývalý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl. Mezi členy jsou také ředitel Nemocnice na Bulovce v Praze Jan Kvaček, hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal nebo investoři Jiří Hlavenka a Petr Stuchlík.