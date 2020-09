KoroNERV-20 vládě: Žádné zavírání škol bez zveřejněných dat

Praha - Občanská iniciativa KoroNERV-20 složená z expertů napříč různými obory vyzývá vládu, aby při uzavírání škol vycházela z jasně zveřejněných dat. Podle iniciativy není například jisté, že se žáci nakazili ve škole. Nepochopitelné by bylo také zavírat školy a nechat sportovní akce do 1000 lidí v uzavřených prostorech, uvádějí členové iniciativy v tiskové zprávě. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v neděli v televizi Prima, řekl, že je pravděpodobný přechod středních škol na dálkovou výuku. Na vysokých školách by měla distanční výuka platit alespoň měsíc. O opatřeních na školách bude dnes Prymula jednat s ministrem školství Robertem Plagou.

"Chápeme, že je nutné přijmout opatření, která zabrání nekontrolovatelnému šíření koronaviru. Zavření škol je jedním z nich, ale je to nástroj nejdražší, protože nám uškodí v budoucnu. Žádná data i jen trochu ospravedlňující tak zásadní kolaterální škody bohužel doposud nebyla zveřejněna," uvádí KoroNERV-20. Zároveň připomíná, že podle analýzy Centra pro modelování biologických a společenských procesů by uzavření škol snížilo reprodukční číslo přenosu koronaviru ve společnosti minimálně.

Než se začnou zavírat střední školy, měla by být podle iniciativy zveřejněna data, která ukazují, že středoškoláci se skutečně nakazili ve škole, a nikoliv na mimoškolních a zájmových aktivitách. "Děti, které nebudou navštěvovat školy, se budou setkávat v obchodních centrech a jiných veřejných místech a případný přenos bude zcela nekontrolovatelný," míní členka KoroNERV-20 a předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání pražského zastupitelstva Mariana Čapková.

Iniciativa také upozorňuje, že například u víceletých gymnázií je nereálné rozdělit žáky povinné školní docházky a ty starší. U osmiletých gymnázií jsou 1. až 4. ročníky paralelní ke druhému stupni ZŠ a 5. až 8. ročníky na úrovni čtyřletých gymnázií. "Školy těžko zvládnou učit zároveň prezenčně nižší stupeň a stejní učitelé ve stejnou dobu distančně vyšší stupeň," uvedl KoroNERV-20.

Apeluje také na podporu distančního vzdělávání. "Ministerstvo školství se zavázalo podpořit vybavení škol na distanční vzdělávání částkou 1,3 miliardy Kč. Není jasné, zda k realizaci již došlo," uvedla iniciativa. Doporučuje nabídnout pomoc přednostně těm školám, které jsou na tom nejhůře. "Jedna věc je technologické vybavení škol, druhá dovednosti učitelů. Česká školní inspekce má data, která ukazují, které školy jsou na tom nejhůře z obou hledisek," uvedla iniciativa.

KoroNERV-20 vznikl jako neformální občanská iniciativa ve druhé polovině března 2020. Primárním cílem skupiny je zmenšit dopady pandemie covid-19 na českou ekonomiku. Všichni členové se na platformě podílejí zdarma. Mezi členy patří mimo jiné bývalý viceguvernér České národní banky (ČNB) Mojmír Hampl, ekonom a ředitel Nemocnice na Bulovce Jan Kvaček, ekonomové Michal Mejstřík a Tomáš Sedláček, šéf státní Státní Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) Jan Procházka nebo epidemiolog IKEM Petr Smejkal.