KoroNERV-20 radí větší aktivitu úřadů práce a krátkodobá víza

Praha - Pro snížení rostoucí nezaměstnanosti by měly úřady práce propojovat firmy k výměnám a sdílení zaměstnanců a stát by měl vydávat krátkodobá pracovní víza pro vstup do ČR. Jako možná opatření to doporučuje občanská iniciativa KoroNERV-20, jejímž cílem je zmenšit dopady epidemie koronaviru na českou ekonomiku. Podle údajů Úřadu práce ČR v dubnu nezaměstnanost vzrostla na 3,4 procenta ze tří procent v březnu a bez práce bylo nejvíc lidí od března 2018.

Koronavirová krize podle iniciativy připravila v ČR o práci už téměř 31.000 lidí. "Předkrizový boj za vyšší mzdy se obratem mění na boj o pracovní místo," podotkla členka iniciativy, hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. Dalších víc než 160.000 lidí je kvůli zavřeným školám a školkám doma s dětmi na ošetřovném. Některé firmy kvůli vládním opatřením proti šíření nákazy zavřely provoz, jiným podnikům naopak chybějí zaměstnanci třeba i kvůli uzavřeným hranicím.

"Novou rolí úřadů práce by mělo být propojování nejen uchazeče o zaměstnání a zaměstnavatele, ale i zaměstnavatelů navzájem," doporučil KoroNERV-20. Firmy by mohly půjčovat s jejich souhlasem nevyužité pracovníky do podniků, kde by byli potřeba. Úřady práce by měly žádosti o evidenci přijímat co nejrychleji, kontrolovat by se s případnou sankcí měly až později. Kvůli snadnějšímu sledování změn na trhu práce by se počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti měl zveřejňovat po týdnu.

Omezení pohybu lidí vydaná v jednotlivých státech nejsou nyní koordinovaná, čeští pendleři tak mají ztíženou cestu do Německa nebo Rakouska, polští agenturní pracovníci nebo ukrajinští dělníci v zemědělství zase do ČR. "Okamžitým řešením by měla být relativně snadná politika pracovních víz pro vstup do ČR (navrhujeme na šest až 12 měsíců). Stát musí umožnit a zajistit také snadnou cestu zpět (zejména po skončení sezonních prací v zemědělství)," radí KoroNERV-20.

Doplňkem by mohl být státní příspěvek na cestu domů, aby cizinci v ČR nezůstávali a nebyli tak například náchylní k trestné činnosti. "Dlouhodobým řešením by měl být jednotný koordinovaný přístup k agenturním i pendlujícím zaměstnancům uvnitř EU a jednotná pravidla pro osoby ze zemí mimo EU," doplnila iniciativa.

Pomoci by mohly také úpravy zákoníku práce k podpoře částečných úvazků a sdílených pracovních míst, aby se práce rychleji převedla do perspektivních oborů s vyšší přidanou hodnotou. KoroNERV-20 doporučuje zvýšení limitů počtu hodin pro dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ) a také vyšší limity pro neodvádění odvodů. "Nyní je DPČ 20 hodin týdně a DPP 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. Navrhujeme tyto limity dočasně zdvojnásobit," uvedla iniciativa.

KoroNERV-20 vznikl jako neformální občanská iniciativa ve druhé polovině března 2020. Primárním cílem skupiny je zmenšit dopady pandemie na českou ekonomiku. Mezi členy patří mimo jiné bývalý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl, ekonom a ředitel Nemocnice na Bulovce Jan Kvaček, ekonomové Michal Mejstřík a Tomáš Sedláček nebo šéf státní Státní Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) Jan Procházka.