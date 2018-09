Zpěvačka irské rockové skupiny The Cranberries Dolores O'Riordanová na snímku z ledna 2008.

Londýn - Smrt zpěvačky irské rockové skupiny The Cranberries Dolores O'Riordanové byla nešťastná náhoda, oznámil v Londýně úřad koronera po výslechu svědků. Zpěvačka se podle něj utopila po požití nadměrného množství alkoholu. Tělo šestačtyřicetileté O´Riordanové bylo nalezeno letos v lednu ve vaně v jednom hotelu v britské metropoli, sdělil úřadu policista, který v případu vystupoval jako svědek.

Zpěvačka, jež v letech před smrtí trpěla bipolární poruchou, po sobě podle něj nezanechala žádný dopis na rozloučenou. Na jejím těle ani nebyly nalezeny známky toho, že by si chtěla ublížit. V místnosti se nacházelo pět miniaturních lahví s alkoholem a láhev šampaňského.

"Neexistuje žádný důkaz pro to, že šlo o něco jiného než o nehodu," uvedla podle agentura AP koronerka Shirley Radcliffeová.

O'Riordanová se lvím podílem zasloužila o světovou proslulost skupiny The Cranberries, která v prvních deseti letech po svém vzniku v roce 1989 prodala na 40 milionů alb. V roce 2003 skupina ukončila spolupráci, ale v roce 2009 se dala opět dohromady.

O'Riordanová dodala kapele, která do jejího přijetí nebyla nijak zvlášť výrazná, nový náboj nejen "andělským" vokálem, ale i tvrdou autorskou prací. Jedním z prvních hitů se staly písně Linger a Dreams.

Při svých koncertních šňůrách zavítali The Cranberries i do České republiky. V roce 2010 byla skupina jednou z hlavních hvězd festivalu Colours of Ostrava. O dva roky později vystoupila v Praze.

V letech před smrtí zpěvačku provázely potíže. Kvůli údajným bolestem zad byla nucena koncem loňského roku zrušit několik koncertů. Krátce před loňskými Vánocemi ale na facebookovém účtu skupiny vzkázala, že už se cítí dobře a že má za sebou první koncert po mnoha měsících.