Koronavirus zasáhl centrálu České pošty včetně top managementu

Praha - Jeden z útvarů na pražské centrále České pošty v ulici Politických vězňů byl zasažený nákazou koronavirem. Nákaza se potvrdila i v nejvyšším managementu společnosti. Konkrétní jména lidí v top managementu ani jejich počty podnik sdělovat nebude. ČTK to dnes večer řekl mluvčí pošty Matyáš Vitík. Česká pošta uzavřela 76 poboček ze 3200.

"Postupujeme v souladu s pokyny pražské hygienické stanice. Dané kanceláře jsou dezinfikovány. Na České poště funguje tři týdny krizový štáb a jeho pracovní skupiny, pohybuje se v krizovém řízení podle jasných pravidel a společnost funguje," dodal mluvčí. Management se věnuje pouze opatřením vůči koronaviru a nezbytné agendě. To vše na home office s minimalizaci jakéhokoli osobního kontaktu.

Česká pošta zaměstnává téměř 29.000 lidí a provozuje 3200 poboček. V souvislosti s koronavirem bylo k dnešnímu dni uzavřeno 76 poboček. V Praze a Středočeském kraji je teď uzavřeno 15 pošt, v Olomouckém kraji je to 12 poboček, v Libereckém kraji pak osm, v Ústeckém nebo Královéhradeckém kraji je to po šesti poštách.

Většinou jde o pošty v lokalitách, které byly kvůli epidemii uzavřeny do karantény. "Doručování do těchto míst funguje, ale pouze těmi doručovateli, kteří v daných lokalitách jsou. Nikoho jiného nelze do těchto oblastí pustit," uvedl Vitík.

Česká pošta opakovaně vyzvala všechny své klienty, aby zvážili jakoukoliv návštěvu pobočky. Pokud si bezodkladně musí vyřídit své poštovní záležitosti, důrazně je žádá, aby používali ochranné prostředky, ideálně respirátor nebo roušku nebo alespoň měli překrytý nos a ústa. Na všech pobočkách lze platit bezhotovostně, což v současné situaci snižuje případný přenos viru. Zavedla také bezkontaktní doručování.