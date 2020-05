Koronavirus ochromil trh s uměním, sběratelé utratili 90 mil.

Praha - Od začátku roku sběratelé a investoři na aukcích výtvarného umění utratili 90 milionů korun. Je to o 470 milionů, respektive o 84 procent méně než ve stejném období loňského roku. Uvedl to server Artplus specializovaný na trh s výtvarným uměním. Opatření proti šíření koronaviru vedla ke zrušení či odložení řady aukcí, zatímco loni se do konce května uskutečnilo 24 sálových aukcí, letos jich zatím bylo deset. Loni se na jarních aukcích nabízelo více než 70 uměleckých děl s vyvolávací cenou přes milion korun, letos jich zatím bylo devět.

Nejdražším dílem letošního roku je aktuálně obraz Mikuláše Medka Padající staré flétny z roku 1960, který se v březnu prodal za více než 6,1 milionu korun. Na trh se toto dílo vrátilo po 14 letech a jeho cena mezitím vzrostla na bezmála sedminásobek.

Propad trhu s uměním zatím ale způsobilo jen odložení či zrušení aukcí, jaký dopad na trh s uměním bude mít očekávána ekonomická recese či dokonce krize, lze zatím jen odhadovat, uvedl Jan Skřivánek ze serveru.

Ekonomická krize v letech 2008 a 2009 měla na trh s uměním poměrně příznivý efekt, neboť v době rozkolísání akciových i měnových trhů umění plnilo roli alternativního investičního nástroje. Rok 2009 byl z hlediska celkového obratu rekordní, Češi v tom roce utratili na aukcích 751 milionů korun oproti 664 milionům v roce předchozím a 730 milionům korun v roce následujícím. Současná situace je však podle Skřivánka strukturálně odlišná a bude záležet hlavně na tom, kdo z investorů a sběratelů bude krizí zasažen a do jaké míry.

Obává se zejména o prodej děl v nižším a středním cenovém pásmu, která se podle něj nyní budou prodávat hůře. Okruh sběratelů, kteří tato díla kupuje, bude zřejmě krizí zasažen výrazněji než nejbohatší kupci, míní expert. V případě milionových položek se podle něj jako větší riziko jeví pokles trhu kvůli omezené nabídce, spíš než nezájmu kupujících. "Patrně se letos dočkáme jen mála prodejů za víc než deset milionů korun. Majitelé uměleckých děl, kteří k prodeji nebudou nuceni vnějšími okolnostmi, patrně budou nyní s prodeji vyčkávat a odkládat je na 'příznivější dobu'," soudí. Je ale podle něj také možné, že ekonomické obtíže na trh vytáhnou díla, jež by jinak dál zůstala ve sbírkách.

Loni sběratelé a investoři na tuzemských aukcích výtvarného umění utratili 1,405 miliardy korun. Bylo to o 14 milionů, tedy asi o jedno procento méně než v rekordním roce 2017. Za více než milion korun se loni prodalo 202 uměleckých děl a starožitností, což je podobné číslo jako o rok dřív. Ke koupi deseti nejdražších obrazů loňského roku by případný zájemce potřeboval rekordních 337 milionů korun. Trojici nejúspěšnějších let z hlediska trhu s uměním činí roky 2016, 2017 a 2019.