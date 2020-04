Koronavirus možná ohrožuje více muže, protože proniká do varlat

New York - Důvodem, proč nemoc covid-19 ohrožuje více muže než ženy, je možná to, že koronavirus proniká do varlat, která jsou chráněna před imunitním systémem. S touto hypotézou přišli vědci z USA a Indie, kteří zkoumali rozdíly v době zotavení několika desítek infikovaných pacientů v indické Bombaji. Předběžné výsledky své studie zveřejnili na serveru MedRxiv.

Výzkumný tým zjistil, že mužům trvá v průměru o dva dny déle, než se jejich tělo viru SARS-CoV-2 dokáže zbavit. Virus k napadení buňky využívá jako receptor enzym angiotensin konvertázu (ACE2), který se hojně vyskytuje v plicích, trávicím traktu a v srdci a právě tyto tkáně jsou vůči napadení koronavirem nejzranitelnější. U mužů však existuje pro virus ještě jedno místo, kde se ACE2 nachází, a to jsou varlata. Ve vaječnících se naopak tento enzym nevyskytuje.

Statistiky v mnoha zemích světa ukazují, že zatímco nákaza koronavirem postihuje zhruba stejně muže i ženy, závažné komplikace se vyskytují v mnohem vyšší míře u mužů. Odborníci zatím nedokážou tento jev vysvětlit, hovoří se však o tom, že muži mohou mít závažnější průběh nemoci například kvůli tomu, že se mezi nimi vyskytuje větší množství kuřáků než mezi ženami. Někteří odborníci zmiňují i možný ochranný vliv hormonů.

Hypotéza týkající se dlouhého přežívání koronaviru ve varlatech podle některých odborníků ale bez dalšího zkoumání neobstojí. "Protein ACE2 sice pomáhá viru dostat se do buňky, tomuto procesu napomáhají ale i jiné proteiny," uvedl britský endokrinolog Rod Mitchell z univerzity v Edinburghu. "Kdyby hypotéza byla pravdivá, tak bychom museli pozorovat klinické příznaky jako například zánět varlat, což se ale dosud ve větší míře neděje," komentoval studii jeho kolega Paolo Madeddu z univerzity v Bristolu.

Například v Británii umírají na koronavirus muži až dvakrát častěji než ženy.