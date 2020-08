Koronavirus má 750.000 obětí, nákaza na vzestupu i v Evropě

Madrid/Řím/Atény - Celosvětová bilance obětí nemoci covid-19 už překročila hranici tři čtvrtě milionu a koronavirová pandemie je nyní na vzestupu nejen v nejhůře postižených zemích jakými jsou Spojené státy, Brazílie či Indie, ale znovu i v Evropě. Rekordně nyní přibývá nových případů nákazy například na Ukrajině, ve Španělsku či Francii, a řada zemí proto i v době letních dovolených znovu zavádí cestovní omezení. Česko se naopak podle premiéra Andreje Babiše dohodlo s Řeckem na tom, že Atény zruší povinnost doložit negativní test na koronavirus, která měla platit pro české turisty od pondělí.

Virem SARS-CoV-2 se globálně nakazilo téměř 20,7 milionu lidí, čtvrtina z nich v USA. Deník The New York Times po analýze souhrnných údajů napsal, že počet amerických obětí covidu-19 už překročil 200.000, i když oficiální data uvádějí 166.000 mrtvých. Nejnovější denní přírůstek 1500 úmrtí je nejtragičtější od 27. května a po poklesu z prvních srpnových dní více přibývá i nakažených.

Stejným tempem jako v USA se infekce dál šíří i v Brazílii, kde je infikovaných přes 3,1 milionu. Nakazil se i venezuelský ministr informací a blízký poradce tamního prezidenta Nicoláse Madura Jorge Rodríguez.

Indie dnes zaznamenala nový denní rekord v počtu nově nakažených koronavirem, kterých za posledních 24 hodin přibylo bez jednoho rovných 67.000 na celkových 2,4 milionu. S nemocí covid-19 již v druhé nejlidnatější zemi světa zemřelo přes 47.000 lidí.

Změnu trendu zažívá i Evropa, kde v řadě zemí začalo infikovaných opět výrazně přibývat. Ve Francii zaznamenali 2669 nových případů, což je nejvíc od konce karantény. Nejrychlejším tempem od konce dubna se počet nakažených zvyšuje i ve Španělsku. Galicie na severozápadě Španělska a Kanárské ostrovy kvůli covidu-19 zakázaly kouření na veřejnosti v případě, že nelze dodržet bezpečnou vzdálenost dva metry. Kanárské ostrovy navíc od pátku omezí fungování nočních zábavních podniků.

Italská vláda, které se dnes ulevilo po oznámení prokuratury, že premiér a šest ministrů už nebudou dál čelit vyšetřování kvůli trestním oznámením v souvislosti s jejich postupem proti pandemii, zavádí nové cestovní restrikce. Ty se týkají právě Španělska, ale i Chorvatska, Řecka a Malty - všichni navrátilci z těchto zemí musejí ode dneška povinně podstoupit test na koronavirus.

Situace se zhoršuje i v Německu, kde dnes registrovali nejvyšší počet nově infikovaných od počátku května. Kritiku si vysloužila bavorská vláda, která přiznala, že ještě nestihla předat výsledky testů na koronavirus u 44.000 lidí, kteří se testovali po návratu z dovolených v zahraničí. U tisícovky z nich se nákaza potvrdila a oni se o tom s velkým zpožděním dozvěděli teprve dnes. Bavorský premiér Markus Söder se za zmatky omluvil.

Rekord v počtu nových případů nákazy virem SARS-CoV-2 padl dnes i na Ukrajině a finská vláda poprvé doporučila, aby si lidé kvůli šíření koronaviru zakrývali na veřejnosti ústa a nos rouškou. Nový Zéland, který od středy uvalil třídenní karanténu na největší město Auckland, zvažuje prodloužení restriktivních opatření.

Řecko oznámilo, že do konce srpna prodloužilo kvůli koronaviru omezení letecké dopravy s některými zeměmi, například s Tureckem. Až do konce měsíce má platit omezení vstupu do země i pro občany ze zemí mimo EU - Británie, Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Česko by naopak mělo být vyňato ze seznamu zemí, od jejichž občanů budou úřady od pondělí vyžadovat negativní test na koronavirus, sdělil dnes premiér Babiš.