Koronaviru podlehl americký dramatik Terrence McNally

New York - Americký dramatik Terrence McNally, který jako jeden z prvních úspěšných autorů na prknech divadel učinil běžnými homosexuální postavy, podlehl dnes komplikacím spojeným s nákazou koronavirem. Uvedla to dnes agentura AFP s odvoláním na McNallyho agenta. Dramatikovi bylo 81 let.

"Potvrzuji tuto smutnou zprávu: Terrence McNally zemřel," uvedl agent Matt Polk. Dramatik podle něj zemřel v nemocnici v Sarasotě na Floridě. Z rakoviny plic se sice vyléčil, ale stále trpěl chronickým plicním onemocněním, upřesnil Polk.

McNally může být českému publiku znám jako libretista muzikálů Ragtime, Donaha! či Chyť mě, jestli na to máš. Jeho komorní hru pro dva herce Frankie a Johnny proslavil stejnojmenný film s Al Pacinem a Michelle Pfeifferovou. Na festivalu Zlatá pecka Chrudim má mít letos 30. srpna českou premiéru McNallyho hra Mistrovská lekce, ve které pěvkyně Dagmar Pecková vypráví životní příběh Marie Callasové.

Terrence McNally získal čtyři divadelní ceny Tony, naposledy loni za celoživotní dílo.

AFP připomněla, že dramatik se netajil svou homosexualitou, psal o nepřátelství proti homosexuálům a o AIDS. Na počátku tisíciletí vyvolala skandál jeho hra Corpus Christi, ve které Krista pojal jako homosexuála, svedeného Jidášem.

Pro Broadway začal psát už ve věku 23 let, ale opravdu známým se ve Spojených státech stal až o čtvrt století později.

Terrence McNally je jednou z prvních slavných osobností, která podlehla nemoci COVID-19, vyvolané koronavirem, poznamenala AFP. Připomněla, že nemoci v Paříži podlehl ve věku 86 let kamerunský saxofonista Manu Dibango, považovaný za legendu afrického jazzu.