Koronaviru byl vystaven i kongresman, který cestoval s Trumpem

Washington - Počet osob zasažených novým typem koronaviru roste i ve Spojených státech a smršť problémů vyvolaných globální epidemií se v pondělí začala týkat i samotného prezidenta USA Donalda Trumpa. Napsala to agentura AP poté, co se ukázalo, že několik prezidentových spojenců z Kongresu se uchýlilo do karantény kvůli možnému kontaktu s nakaženým. Jeden z nich se podle televize CNN o riziku dozvěděl, když byl s Trumpem na palubě prezidentského speciálu Air Force One.

Republikánští kongresmani obdrželi varování kvůli účasti na únorové Konferenci konzervativní politické akce (CPAC). Jeden z návštěvníků konference měl následně pozitivní test na nemoc COVID-19, kterou nový koronavirus způsobuje, a z vrcholnými politiky podle všeho mohl přijít do styku.

Mezi ohroženými republikány je i člen Sněmovny reprezentantů Matt Gaetz, který podle zdrojů CNN strávil víkend s Trumpem v jeho rezortu v Palm Beach na Floridě. "V pondělí také Gaetz jel s Trumpem v prezidentské limuzíně v Orlandu," uvedla televize na svém webu. Oba muži prý následně společně nastoupili do Air Force One, kde Gaetz dostal informaci od CPAC, načež se přesunul do izolované části letadla. Po přistání byl ihned podroben lékařskému testu.

I proto se novináři na dnešní tiskové konferenci Trumpa a dalších představitelů americké vlády ptali, zda se rovněž nechali testovat na přítomnost koronaviru. Prezident na otázky nereagoval a z brífinku odešel jako první. Viceprezident Mike Pence pak řekl, že v případě hlavy státu odpověď nezná, sám prý vyšetřen nebyl, ačkoli se CPAC účastnil také.

Zároveň zůstává neznámý celkový počet lidí testovaných v USA. Vláda v této souvislosti čelí kritice, protože nejdříve nenasadila metodu používanou Světovou zdravotnickou organizací a nyní nechce zveřejňovat průběžné součty. Viceprezident Pence dnes podle deníku The New York Times pouze sdělil, že do terénu už se dostalo více než milion testovacích sad.

Prezident Trump situaci kolem koronaviru ve svých veřejných vyjádřeních zlehčuje a před několika dny, když měly USA jen 15 případů nákazy, uvedl, že brzy bude bilance na nule. Dnes ovšem podle agentury Reuters počet pozitivně testovaných lidí v zemi překročil 600, přičemž úřady hlásily 26 úmrtí, většinou lidí v pokročilém věku. Za uzdravené je považována pouze hrstka pacientů.