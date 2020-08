Koronavirové manuály pro školy budou zkraje týdne

Praha - Manuály pro chod výuky v době koronavirové epidemie dostanou ředitelé škol od ministerstva do datových schránek počátkem příštího týdne. V pondělí se s dokumenty seznámí i vládní zdravotní rada. Mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová dnes ČTK řekla, že ministerstvo plánuje informovat o obsahu dokumentů veřejnost až poté, co manuály obdrží školy. Tiskovou konferenci by ministr Robert Plaga (za ANO) chtěl uspořádat nejpozději ve středu. Manuály budou určené pro mateřské, základní a střední školy. Doporučení by se měla týkat i škol v přírodě, fungování družin či kroužků.

Školy by měly od 1. září podle dřívějšího vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) fungovat "jak nejnormálněji to půjde", opakovat už se nemá jarní scénář, kdy ze dne na den byly školy uzavřeny. Podle Plagy do škol nastoupí všichni žáci a žačky a plány nepočítají s tím, že by se například dělily třídy. Při běžné výuce se budou ale dodržovat přísnější hygienická pravidla. Případná opatření proti koronaviru se budou řídit takzvaným semaforem pro oblasti s různým rizikem nákazy.

Ve školách by se tak podle Plagy mělo dbát na zvýšenou dezinfekci rukou nebo častější větrání. Nošení roušek se bude řídit podle rozhodnutí hygieniků v jednotlivých krajích nebo v celé ČR.

V případě, že by se ve škole vyskytla nákaza, měla by podle ministra o jejím případném uzavření rozhodovat krajská hygienická stanice podle konkrétní situace. Hygienická opatření či upravený režim jídelen ale podle něj budou směřovat k tomu, aby nebylo nutné zavírat celé školy, ale spíše jen jednotlivé třídy. Pokud by se někde epidemie zhoršila na nejvyšší stupeň rizika, bylo by podle Plagy možné dočasné dvoutýdenní uzavření škol a přechod na on-line výuku.

Pandemie koronaviru výrazně zasáhla do druhého pololetí uplynulého školního roku. Od 11. března byly školy plošně zavřené, otvírat se začaly postupně a částečně až po dvou měsících. Do konce školního roku byla docházka dobrovolná a děti se mohly učit i z domova. Do základních škol chodilo v minulém školním roce zhruba 953.000 dětí a do středních škol 424.000.