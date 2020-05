Kopřivnické muzeum Oldtimer zahájilo výstavu tuzemských motocyklů

Kopřivnice (Novojičínsko) - Muzeum historických vozidel Oldtimer v Kopřivnici na Novojičínsku využilo nuceného uzavření kvůli koronavirové pandemii k přípravě nové výstavy československých motocyklů Jawa a ČZ. Po odstávce se znovu otevřelo v pondělí, větší množství návštěvníků ale čeká o víkendu. ČTK to řekl majitel AutoMotoMuzea Oldtimer Jaroslav Šerý.

Zájem o česká vozidla je podle něj hlavně mezi tuzemskými turisty velký. "Máme tady raritní věci. Ale z minulého období si pamatuji, že spousta lidí chtěla vidět to, co znají, na čem třeba i jezdili a na čem strávili své mládí. A Indian vedle, který je vzácný, je vůbec nezajímal. Takže proto i taková výstava," řekl Šerý.

Kromě desítek stálých exponátů, mezi nimiž je řada unikátů, tak nyní návštěvníci v muzeu uvidí přehlídku motocyklů značek Jawa a ČZ vyráběných v letech 1929 až 1970. Mezi třemi desítkami vozidel jsou oblíbené stroje Pionýr, moped Stadion nebo skútr ČZ 501 zvaný prase, ale třeba také závodní motocykly Jawa 350 a Jawa 500.

"Závodní motocykly, na kterých jezdili naši reprezentanti Antonín Vitvar, František Šťastný, to jsou takové nejvíc ceněné motocykly. Je tady taky třeba ČZ 175, která byla v bílé barvě vyráběna pro obchodní dům Neckermann, bylo jich vyrobených okolo 200 kusů," řekl Šerý.

Motocykly jsou zapůjčené od soukromých majitelů. "Během odstávky jsme udělali spoustu práce, údržbu na objektu. I tato nová expozice nám zabrala dost času, motocykly se musely dovézt od různých majitelů, nainstalovat. A samozřejmě připravujeme v dílně další vozy," řekl Šerý.

Motocykly na aktuální výstavě doplňuje automobil Tatra 12 z roku 1929 v hasičské úpravě, do kterého se návštěvníci mohou i posadit. "Není to běžný kus, protože Tatra ho takhle ve výrobě neměla. Tatra dodala podvozek a nějaká dílna to přestavěla na hasičský vůz," řekl Šerý.

Muzeum je otevřeno denně od 09:30 do 17:00. Vstupné pro dospělé stojí 65 korun, zlevněné 59 korun.