Kopnul jsem to špatně, byl jsem moc v záklonu, litoval Schick penalty

Praha - Útočník Patrik Schick po domácí porážce 0:4 v Lize národů s Portugalskem uznal, že český výběr čelil během sobotního večera v Edenu příliš silnému soupeři. Podle šestadvacetiletého kanonýra by na vítězství favorita možná nic nezměnil ani případný kontaktní gól z penalty, kterou Schick na konci první půle neproměnil.

V nastaveném čase úvodního dějství zahrál za stavu 0:2 ve vápně rukou Cristiano Ronaldo. Schick ale svůj pokus poslal s lehkou tečí od břevna nad.

"Nebylo to terénem, špatně jsem to kopnul. Předem jsem se rozhodl, že to dám doprostřed, ale byl jsem moc v záklonu a dal jsem do toho příliš síly," uvedl Schick. Před začátkem druhé půle s ním konzultoval penaltový pokus i Ronaldo. "Přišel za mnou a sám mi říkal, že viděl, že jsem byl moc v záklonu," okomentoval český útočník krátký rozhovor dvou nejlepších střelců loňského Eura.

Schick se vrátil do národního týmu téměř po roce, z posledních reprezentačních utkání ho vyřadily zdravotní problémy. Souboj s mistry Evropy z roku 2016 ale skončil nejtěžší domácí porážkou v samostatné české historii.

"Portugalci byli mnohem lepší, hráli jsme proti světové kvalitě. Dělali jsme strašně moc chyb a směrem dopředu jsme ve druhé půli už vůbec nic neměli. Hráli jsme zbytečně defenzivně, nešel nám ani presink, dostávali se přes něj úplně jednoduše," zhodnotil Schick.

Útočník Leverkusenu dohrával zápas s ovázanou rukou, na kterou mu po souboji v prvním poločase šlápnul záložník Rúben Neves. "Při výskoku mi celou váhou dupnul kolíky na ruku, což bylo samozřejmě bolestivé. Doufám, že to není zlomené a na další zápas budu připravený," připomněl Schick závěrečný duel skupiny A2.

Češi musí v úterý ve Švýcarsku vyhrát, aby se zachránili mezi elitou.