Kopecký v sedmiboji překonal 6000 bodů a má druhý český titul

Praha - Jako osmý český atlet v historii překonal Ondřej Kopecký v halovém sedmiboji hranici 6000 bodů. Na domácím šampionátu v pražské Stromovce zvítězil součtem 6024 bodů, jímž se zařadil na šesté místo dlouhodobých tabulek, které vede jeho trenér Roman Šebrle výkonem 6438 bodů. Dosavadní osobní rekord si Kopecký vylepšil o 135 bodů a získal druhý titul po triumfu v roce 2020.

Dvaadvacetiletý závodník pražské Dukly si během dvoudenní soutěže vylepšil osobní maxima v šesti disciplínách. "Jsem spokojený. Cítím se ještě unavený, takže to nebylo ono. Druhý den byl lepší, než jsem čekal. Myslel jsem, že budu mnohem víc unavený. Ale ukázalo se, že ten trénink, co jsme odmakali, byl dobrý a vyplatilo se to," uvedl Kopecký ve videu na webu atletického svazu.

Osobní rekord si posunul i druhý Vilém Stráský, který za výkon 5850 bodů získal prvním medaili v halovém sedmiboji. Stejně jako bronzový Matyáš Franěk, který si vylepšil maximum na 5246 bodů.

Ženský pětiboj při absenci favorizované Doroty Skřivanové vyhrála Barbora Zatloukalová a po dvou bronzech a jednom stříbru se dočkala titulu.

Muži - sedmiboj: 1. Kopecký (Dukla Praha) 6024 (60 m: 7,06 - dálka: 747 - koule: 14,00 - výška: 195 - 60 m př.: 8,02 - tyč: 500 - 1000 m: 2:40,98), 2. Stráský (Univerzita Brno) 5850 (6,99 - 727 - 13,12 - 195 - 8,01 - 470 - 2:41,65), 3. Franěk (Dukla Praha) 5246 (7,19 - 732 - 11,70 - 186 - 8,66 - 430 - 2:51,75).