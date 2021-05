Kopecký míří za šestou výhrou na Rallye Šumava, Pech měl opět problémy

Klatovy - Automobilový jezdec Jan Kopecký úspěšně vykročil za rekordní šestou výhrou na Rallye Šumava Klatovy. Pilot vozu Škoda Fabia Rally2 Evo má po první etapě druhého dílu mistrovství České republiky v čele náskok 38 sekund na Jana Černého, třetí je s odstupem dalších čtyř sekund Filip Mareš.

Kopecký se do průběžného vedení posunul ve druhé rychlostní zkoušce a nakonec zajel nejrychlejší čas v šesti ze sedmi měřených úseků. Až do poslední erzety byl jeho hlavním soupeřem Václav Pech, který měl ale v závěru sobotního programu technické problémy, ztratil přes čtyři minuty a klesl do druhé desítky pořadí. Pech si znovu zkomplikoval cestu za obhajobou titulu, po defektu totiž nedokončil ani předešlou Valašskou rallye.

Klatovská rallye vyvrcholí čtyřmi rychlostními zkouškami v neděli.

Rallye Šumava Klatovy, závod mistrovství ČR v automobilových soutěžích - po 1. etapě:

1. Kopecký, Hloušek 46:30,3, 2. Černý, Černohorský -38,0, 3. Mareš, Bucha (všichni Škoda Fabia Rally2 Evo) -42,2, 4. Stříteský, Persein -1:04,8, 5. Jakeš, Machů (všichni Škoda Fabia R5 ) -1:14,2. 6. Odložilík, Tureček (Škoda Fabia Rally2 Evo) -1:51,3.