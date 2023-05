Kopecký chce na Rallye Český Krumlov oplatit Pechovi letošní dvě porážky

Český Krumlov - Očekávaný souboj Jana Kopeckého s Václavem Pechem bude hlavním lákadlem jubilejního 50. ročníku Rallye Český Krumlov. Úřadující český šampion Kopecký se postaví v pátek na start jako lídr průběžného pořadí seriálu, i když letos s Pechem již dvakrát prohrál. Výsledky šestačtyřicetiletého jezdce se však do hodnocení domácího mistrovství nezapočítávají, neboť závodí s vozem kategorie WRC. Kopeckého cíl je tak jasný - poprvé letos zvítězit a připsat si rekordní osmý triumf na jihu Čech.

"Čeká nás nesmírně těžká soutěž. Krumlov je vždy velmi náročný s mnoha zrádnými úseky a horizonty a nestálým počasím. Pořadatelé si navíc dali hodně záležet, aby se na jubilejní ročník dlouho vzpomínalo a rychlostní zkoušky doznaly hodně změn," uvedl Kopecký v tiskové zprávě. "Především sobotní etapa bude pro většinu z nás v podstatě nová. Po delší době se vrací erzeta Malšín, Malonty a Kohout se jedou v obráceném směru, což z nich dělá v podstatě úplně novou zkoušku," podotkl Kopecký.

Podobně soutěž vidí i Pech, kterého čeká jubilejní pětadvacátý start. "Ale těšíme se opět, jako bychom zde startovali poprvé. Krumlovská soutěž je naše oblíbená. Nejen díky atmosféře a organizaci, ale hlavně rychlostní zkoušky v šumavském pohoří patří k nejtechničtějším a nejhezčím u nás," uvedl Pech.

Kopecký vyhrál rallye sedmkrát, Pech pětkrát. V posledních dvou letech se o triumfy podělili. V roce 2021 porazil Pech svého dlouholetého soka o 3,5 sekundy, loni byl o 3,4 sekundy rychlejší Kopecký a o vítězi rozhodla až poslední rychlostní zkouška. "Ani nechci přemýšlet nad tím, co nás čeká letos. Určitě to bude opět napínavé," pousmál se Pech, který na předešlé Rallye Šumava porazil Kopeckého o 3,5 sekundy. "Po letech, kdy se rychlostní zkoušky na jihu Čech měnily jen málo, to bude pro všechny velká výzva. O to víc se na Krumlov těšíme a rádi bychom letos konečně vyhráli," řekl Kopecký.

Do souboje mezi Pechem a Kopeckým se budou snažit zapojit Adam Březík, Dominik Stříteský, Věroslav Cvrček nebo Martin Vlček. Druhý muž průběžného pořadí Filip Mareš, jenž dokázal na Valašské rallye Kopeckého taky porazit, bude na startu tentokrát chybět. Stejně jako Erik Cais se o víkendu představí na Polské rallye, která je součástí mistrovství Evropy.

Průběžné pořadí MČR: 1. Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) 108 b., 2. Mareš (Škoda Fabia Rally2 Evo) 72, 3. Březík 70, 4. Cvrček 61, 5. Stříteský (všichni Škoda Fabia R5) 56. 6. Vlček (Hyundai i20 R5) 53.