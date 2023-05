Terni (Itálie) - Dnešní kopcovitá osmá etapa cyklistického Gira d'Italia z Terni do Fossombrone měří 207 km. Několik stoupání dává příležitost k únikům, velké změny v průběžném pořadí se ale neočekávají.

Průběžné vedení drží Nor Andreas Leknessund, před druhým Belgičanem Remcem Evenepoelem má náskok 28 sekund. Velkou příležitostí pro Evenepoela vrátit se do čela průběžného pořadí by měla být nedělní druhá časovka.