Konzervativci v Severním Porýní-Vestfálsku zřejmě udrželi pozice

Berlín - Komunální volby v západoněmeckém Severním Porýní-Vestfálsku vyhrála s 36 procenty Křesťanskodemokratická unie (CDU), která by si tak měla udržet stávající pozice. Vyplývá to z projekcí stanice WDR. Pokud se výsledek potvrdí, bude to pro tamního premiéra Armina Lascheta (CDU) znamenat posílení jeho vlivu před prosincovým stranickým sjezdem, na němž si CDU bude volit nové vedení. Laschet se chce postavit do čela CDU a v příštím roce jít do celoněmeckých parlamentních voleb jako kancléřský kandidát strany.

Laschet očekávané vítězství v komunálních volbách označil také za potvrzení správnosti jeho přístupu k boji proti koronaviru. Zemský premiér patřil k zastáncům liberálního přístupu a brzkému uvolňování, později byl ale nucen kvůli nákaze na jatkách některé oblasti opět uzavřít. S výsledkem je spokojena i předsedkyně CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová. "CDU v Severním Porýní-Vestfálsku zůstává určující komunální stranou a je jednoznačně nejsilnější," napsala na twitteru. Pro srovnání, CDU v komunálních volbách v roce 2014 dostala 37,5 procenta hlasů.

Na druhém místě dnešních voleb, které se staly barometrem pro nadcházející parlamentní volby, skončili podle WDR s 23,5 procenta hlasů sociální demokraté SPD. Pro sociální demokraty to bude znamenat ztrátu dosavadního komunálního vlivu, a to ve prospěch ekologické strany Zelení. Ta by mohla získat 19 procent hlasů, což je oproti výsledku z roku 2014 s 11,7 procenta hlasů výrazný růst popularity.

I když SPD oproti předchozím komunálním volbám, kdy získala 31 procent hlasů, zaznamenala zřejmě velký propad, dokázala se udržet před Zelenými. Předvolební průzkumy naznačovaly, že by se ekologická strana mohla dostat před SPD. Sebastian Hartmann, který SPD v Severním Porýní-Vestfálsku vede, odhad výsledků označil za lepší, než se očekávalo.

"V porovnání s eurovolbami v roce 2019 můžeme zemský výsledek výrazně vylepšit, i když bohužel zůstaneme za výsledky komunálních voleb z roku 2014," řekl Hartmann. V eurovolbách SPD dostala 19,2 procenta hlasů, což byl oproti těm předchozím z roku 2014 propad o 14,5 procentního bodu. Hartmann dodal, že i přes změnu trendu SPD zůstává před Zelenými druhou nejsilnější stranou komunální politiky.

Spolupředsedkyně celoněmecké SPD Saskia Eskenová odhadovaný výsledek označila za zklamání. SPD od dnešních voleb hodně očekávala. Chtěla využít toho, že v srpnu za svého kandidáta na kancléře jmenovala nynějšího vicekancléře a ministra financí Olafa Scholze. O rychlý výběr stranického volebního lídra pro příští parlamentní volby osobně usiloval právě Hartmann.

Vedle obecních zastupitelstev vybírali voliči v Severním Porýní-Vestfálsku také starosty a primátory. V některých městech se kandidát SPD zřejmě dostal do druhého kola. To je příklad Kolína nad Rýnem, kde nezávislá primátorka Henriette Rekerová dostala podle odhadů 48,5 procenta hlasů, čímž těsně skončila pod hranicí 50 procent pro přímé zvolení. V druhém a rozhodujícím kole se jí postaví sociální demokrat Andreas Kossiski, kterému nyní prognózy přisuzují 24 procent.

Protiimigrační Alternativu pro Německo (AfD) podle WDR podpořilo šest procent voličů, liberální Svobodnou demokratickou stranu (FDP) 4,5 procenta a postkomunistickou Levici čtyři procenta hlasujících.

Volební účast činila 51,5 procenta, což bylo o 1,5 procentního bodu více než v komunálních volbách v roce 2014 a o zhruba deset procentních bodů více než při loňských eurovolbách. Severní Porýní-Vestfálsko je s 18 miliony obyvatel nejlidnatější německou spolkovou zemí, volit zde mohlo 14 milionů lidí.

Dnešní volby byly v Německu první od zavedení karanténních opatření kvůli koronaviru. Voliči dnes mohli do volebních místností vstoupit jen s rouškou, museli také dodržovat odstup od ostatních. Kvůli těmto opatřením se tvořily před volebními místnostmi fronty, čekat musel i Laschet s manželkou Susanne. Oba hlas odevzdali v Cáchách, které jsou Laschetovým rodným městem. Dnes zde podle prognóz ale jeho CDU utrpěla porážku, v městě očividně uspěli Zelení. Ekologicky zaměřená kandidátka Sibylle Keupenová se zde o křeslo starostky utká s SPD ve druhém kole 27. září.